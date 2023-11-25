Напівхвіст: найпопулярніша зачіска цього сезону

Також ця зачіска відома під кумедною назвою "мальвінка".

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Зверху зібране у хвіст волосся, а внизу — розпущені локони. Стилісти називають таку зачіску "напівхвіст", вважаючи її найпопулярнішою укладкою сезону осінь/зима 2023. Про популярну укладку розповідає британський Vogue.

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Українські модниці, скоріше за все, знають цю зачіску під назвою "мальвінка", маючи на увазі Мальвіну з дитячої казки.

Як правило, частина волосся в таких зачісках зібрана в хвостик або пучок, а основна маса локонів залишається розпущеною. На цьому загальні правила закінчуються і починаються варіанти зачіски.

Дивно, але ця проста зачіска переживає виток популярності, і з нею все частіше з'являються селебріті на кшталт Сари Джессіки Паркер, або Сідні Суїні.

Сара Джессіка Паркер із модною зачіскою Фото: Getty

А Марго Роббі з'являлася з такою укладкою, коли представляла свій фільм "Барбі". Стилісти вважають, що це чудовий образ, який варто спробувати, якщо ви хочете прибрати волосся від обличчя, але не хочете формальності повної зачіски: напіврозпущене волосся додає лиску, але водночас має елегантно недбалий вигляд.

Марго Роббі в образі Барбі Фото: Getty Images

Пориньте в дівочу естетику, закріпивши половину хвоста оксамитовою стрічкою, або зробіть як Сара Джессіка Паркер, яка прикрасила зачіску величезним атласним бантом.

Варіант Роузі Гантінгтон-Вайтлі з вузлом на маківці та блискучими хвилями — прекрасний приклад дорогої зачіски. Ви також можете використовувати шпильку, щоб утримати волосся на місці, або зробити пучок зі шпильками.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Приємно, але таку зачіску можна зробити на волоссі будь-якої довжини, навіть якщо у вас лаконічне каре довжиною до плечей.

Сідні Суїні

Який варіант ви б не обрали, напівхвіст ідеально підходить для сезону вечірок і не тільки.

Нагадаємо, раніше зірковий перукар-стиліст Кріс Епплтон, який відповідає за зачіску Кім Кардаш'ян, розкрив секрет нової зачіски Кейт Міддлтон.