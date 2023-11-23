Історичні таємниці: які українські прізвища свідчать про пращурів-розбійників

Українські прізвища, які пов'язані зі злочинною діяльністю минулого, викликають неабиякий інтерес у сучасних істориків.

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Нашим предкам надавали прізвища в залежності від їх професій, характеру, особливостей чи різних видів діяльності, зокрема злочинної або розбійницької. Про це йдеться в матеріалі видання "Новое время".

Прізвища в Україні, які мають зв'язок зі злочинною діяльністю минулого викликають не меншу цікавість та наштовхують на роздуми про те, чи впливає минуле на життя людей сьогодення.

Спадкові прізвища розбійників

Левенець;

Дейнека;

Гайдамака;

Сердюк.

Аналізуючи процеси створення українських прізвищ, важливо відзначити факт спотворення цих прізвищ, що сталося через вплив носіїв мови або писарів. Наприклад, такі прізвища, як Міняйлов, Шумилов, Плужников, Рижков, були сформовані шляхом додавання російського суфікса "—ов", і це може бути наслідком ініціативи самого носія або втручання державницьких писарів.

Звертаємо увагу, що наведена у статті інформація не є остаточним науково доведеним фактом, а являється лише одним з припущень. Якщо ви бажаєте більш детально дослідити походження вашого прізвища та з'ясувати чим самим займались ваші предки, то варто звернутись до фахівця з генеалогії (науки про сім'ю, рід).

Нагадаємо, у вересні ЗМІ розповіли, що в Україні з'явився онлайн-сервіс, який допомагатиме знаходити своїх рідних за прізвищем. Крім цього, інтерактивна мапа покаже, в якому регіоні живе найбільше ваших однофамільців.

У листопаді стало відомо, що 18-річна донька Анджеліни Джоні та Бреда Пітта Захара відмовилася від прізвища свого батька. Вона приєдналася до сестринства Альфа Каппа Альфа в коледжі Спелман, де під час промови назвала себе Захарою Марлі Джолі.