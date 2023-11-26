Не потребує укладання. Названо наймоднішу стрижку цієї зими

Стилісти назвали найтрендовішу стрижку на осінь і зиму 2023/2024 року, яка пасуватиме всім, і головне, не потребує укладання.

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Йдеться про модну корейську стрижку Hush. Вона універсальна і пасує до будь-якого типу обличчя. І є різновидом модної "вовчої" стрижки. Про нову стрижку пише glamour magazine і називає її "легкою, повітряною та елегантною".

"Стрижка Hush, або hush cut — це м'яка багатошарова стрижка, яка практично завжди поєднується з чубчиком або короткими пасмами біля обличчя. Стрижка робиться по всій довжині", — зазначають засновники відомого лондонського салону краси The Hair Bros, стилісти Нік Летем і Шон Пол Нотер.

Стрижка Hush

"Стрижка Hush прийшла з Кореї і являє собою легку стрижку з пір'ям, що не потребує особливого догляду", — пояснює Ніл Муді, посол Pureology UKI.

Вона м'яка і багатошарова з тонким чубчиком, або короткими прядками, що красиво обрамляють обличчя.

Дженна Ортега з модною стрижкою Hush Фото: Getty Images

Адам Рід, професійний перукар і засновник компанії з догляду за волоссям Arkive, зазначає, що ця стрижка нагадує популярну "вовчу стрижку", але являє собою більш легкий і не такий радикальний варіант цієї популярної зачіски.

Стрижка Hush

"Стрижка Хаш" має створювати відчуття легкості та повітряності.

"Ви виявите, що кінці стають більш легкими, текстурованими і повітряними, тому у вас не буде різких і тупих ліній зрізу", — пояснює Ніл.

Завдяки такій стрижці волосся весь час перебуває в русі, завдяки чому воно природним чином набуває форми, а це значить, що вам не потрібно витрачати час на укладку. Це робить стрижку Hush ідеальною для тих, хто хоче мати невимушений вигляд, водночас підкреслюючи риси обличчя.

Стрижка Hush

Це чудовий варіант для тих, хто хоче спробувати чубок і більш об'ємні шари, не роблячи при цьому радикальної стрижки.

При цьому важливо знати, що стрижка Hush передбачає відсутність на волоссі прямих ліній — це її головна особливість. Для досягнення цього ефекту під час зрізання кінчиків замість ножиць часто використовують бритву.

Стрижка Hush

Приємно, що цю стрижку роблять на всіх типах волосся, її можна зробити на будь-яку довжину і навіть підстригти таким чином дуже кучеряве волосся.

Під час укладання її можна просто висушити феном, але, за бажання, можна використати засіб для легкого об'єму і текстурувальний спрей для надання об'єму.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про наймодніші стрижки цього сезону.