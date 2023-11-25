В королівській родині з покоління в покоління передається одне золоте правило "без важкого макіяжу".

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Дружина спадкоємця британського престолу Вільяма принцеса Кейт у свої 41-рік користується топ-6 правилами, щоб завжди виглядати гарно та привабливо. Принцеса ніколи не порушує своїх принципів, пише HELLO!

Принцеса завжди виглядає ідеально, вона ніколи не вийде на вулицю, поки не виконає всі свої жіночі ритуали. Навіть після пологів вигляд принцеси був ідеальним.

Одним із правил принцеси Кейт є: "Жодної яскравої помади"

Принцеса Кейт завжди дотримується чудової ніжно-рожевої та нюдової палітри кольорів. Все тому, що яскраві губи тягнуть за собою труднощі, не рідко вони можуть розмазатися, відбитися на зубах, чи відбитися на одязі при випадковому русі рукою.

Однак далеко не вся королівська родина дотримується чи дотримувалась цих правил. Наприклад, покійна королева Єлизавета ІІ була прихильницею яскравих помад на губах, а принцеса Анна взагалі часто полюбляла малювати губи яскраво-червоним кольором.

Без важкого контуру

Жіночій частині королівської сімʼї суворо заборонено наносити важкий контур. Неправильно підібраний колір, чи перебільшення яскраво кидаються в очі. Тому для свого макіяжу принцеса Кейт використовує тонку основу під макіяж та рідкий халайтер, який вдало тримається на її обличчі весь день. Шкіра виглядає сяючою та свіжою.

Ще одне правило — тонка основа для макіяжу обличчя

Принцеса Кейт завжди робить акцент на природній красі, тому вона користується росистим тональним крем, робить акцент на густі брови та свої природньо рожеві щічки.

Топ-6 правил краси, якими користується принцеса Кейт Фото: Інстаграм _kate_middleton_royal

Четверте правило — ніякого важкого макіяжу на очах.

Неважливо, куди б не пішла принцеса Кейт на її обличчі ніколи не має насиченого та важкого макіяжу на обличчі. Кейт завжди робить природній яскравий колір повік. Вона також користується підводкоб для очей на зовнішньому куточку нижньої лінії вій. В пріоритеті частіше за все матові коричневі тіні для повік і шар туші.

Це не означає, що вона категорична для Смокі-Ай. Однак, принцеса Кейт, точно знає, коли і що актуально.

Ще одне із важливих правил принцеси — зачіска завжди повинна бути доглянутою.

Кейт володіє пишним волоссям, однак ніхто ніколи не бачив її з не доглянутою зачіскою. Вона має колір волосся брюнет, який також виглядає ідеально. Королівська сімʼя пильнує за тим, що у членів їх родини був виключно натуральний колір волосся.

Кейт чудово справляється з цим, дотримуючись відтінків свого звичного волосся — коричневого та червоного дерева.

Важливим також є правило принцес — ніколи не торкатися макіяжу.

Кейт завжди має з собою весь арсенал косметики, яку частіше за все не використовує. Адже королівська родина не повинна публічно підправляти недоліки на обличчі. Саме тому принцеса користується середи для фіксації та праймером.

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