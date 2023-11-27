Леонардо Ді Капріо вирушив на прогулянку з Вітторією Черетті у Лондоні (фото)

Знаменитості приєдналися до родини супермоделі у британській столиці.

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49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо вийшов у Лондоні на прогулянку зі своєю дівчиною Вітторією Черетті, 25, та її родиною. Про це пише Daily Mail.

Ді Капріо ховав обличчя під чорною бейсболкою, а також носив світлу захисну маску. Актор обрав для прогулянки Лондоном просту білу футболку та сірі джинси. Зверху Леонардо одягнув темний бомбер і доповнив свій листопадовий аутфіт чорними кросівками. Згодом він змінив образ на повністю чорний.

Італійська супермодель, яка молодша за нього на 24 роки, була у джинсах та довгому чорному пальті.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті вирушили на прогулянку в Лондоні

До образу Черетті додала сірий вовняний шарф. Кохана Леонардо Ді Капріо також продемонструвала стильну бежеву сумочку Gucci і взула чорні кросівки Converse.

Зірка подіумів зосереджено розмовляла по телефону, ховаючи очі за парою модних чорних окулярів.

Вітторія Черетті

Це сталося після того, як на початку листопада 2023 Леонардо відсвяткував свій 49-й день народження, а Вітторія приєдналася до нього та інших гостей на зірковому святі.

Про нові стосунки зірки "Вовка з Волл-стріт" стало відомо влітку 2023 року. Пару кілька разів помічали на побаченнях, зокрема, за поцілунками на Ібіці.

Нагадаємо, на якому етапі стосунки голівудського актора та його нової обраниці.

Також Фокус писав про святкування 49-го дня народження Леонардо Ді Капріо.