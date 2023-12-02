Принцеса Кейт перейняла стиль виховання принцеси Діани щодо своїх дітей

За словами королівських експертів, принцеса Кейт, так само як і принцеса Діана, дуже близька зі своїми дітьми, цінує фізичні прояви почуттів, але водночас врівноважує підхід до виховання твердими вимогами дотримання ввічливості та пристойності.

Related video

Принцеса Уельська, дружина майбутнього короля принца Вільяма, виховує трьох дітей: 10-річного принца Джорджа, восьмирічну принцесу Шарлотту і п'ятирічного принца Луї. Королівські експерти стверджують, що Кейт Міддлтон перейняла методи виховання, які використовувала її свекруха, принцеса Діана, під час виховання своїх дітей. Про це пише сайт Hello!

Прояви материнської любові через дотики

Принцеса Діана, особливо за королівськими стандартами, була теплою і люблячою матір'ю, яка часто присідала, опускаючись на рівень очей, щоб поговорити зі своїми дітьми. Кейт поводиться так само навіть на публіці, що свідчить про її тісний зв'язок із дітьми, розповіла експертка з мови тіла Джуді Джеймс.

Королівська онлайн-кореспондентка Даніель Стейсі розповіла виданню, що, ґрунтуючись на порівнянні фотографій принцеси Діани в роки дитинства принців Вільяма і Гаррі та нинішньої принцеси Уельської, можна стверджувати, що вони обидві дуже ласкаві зі своїми дітьми.

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

"Кейт часто можна побачити, як вона тримає за руки своїх дітей або бере їх на руки для обіймів, особливо коли вони були маленькими. Часто використовується безліч втішних жестів, таких як поплескування по спині або погладжування по волоссю. Спілкуючись з іншими дітьми під час своїх публічних заходів, Кейт часто присідає до їхнього рівня, щоб поспілкуватися з ними — те, що часто робила Діана", — розповіла Даніель.

Фізична близькість з дітьми — це те, що цінувала принцеса Діана, і, вочевидь, Кейт теж. Принцесу Діану часто можна було побачити обіймаючою хлопчиків навіть на публіці, що рідко можна було побачити раніше при дворі. Кейт явно цінує фізичну прихильність і проявляє свої теплі материнські почуття до дітей через дотики.

Королівські експерти також розповіли, що Діана твердо вірила в необхідність "активного слухання", щоб допомогти своїм дітям відчути, що їх чують, і Кейт, здається, твердо це засвоїла.

Принцеса Діана із синами Фото: Getty Images

Тверда, але справедлива

Ці методи виховання довіри не означають, що королівські матері не схильні дисциплінувати своїх дітей — зрештою, обидві жінки народили майбутніх королів. Діана врівноважувала свій теплий підхід твердим, але справедливим ставленням до хлопчиків, які повинні були поводитися пристойно, особливо на публіці. Кейт також вірить у філософію "тверда, але справедлива". Одного разу її навіть помітили, коли вона поплескувала принца Джорджа по голові, щоб нагадати йому про необхідність поводитися пристойно на весіллі її сестри Піппи Міддлтон у 2017 році.

Прояв ввічливості та гарних манер був одним із головних пріоритетів батьківської програми принцеси Діани, і, як кажуть, Кейт дотримується тих самих правил виховання. Королівський біограф Ендрю Мортон заявив, що принцеса Діана не хотіла, щоб королівський статус її синів закрутив їм голову. Він розповів, що Діана "з юних років брала з собою молодих членів королівської сім'ї, щоб вони супроводжували її під час приватних благодійних візитів... Одна з причин полягала в тому, що вона не хотіла, щоб хлопчики росли, думаючи, що весь світ — це позашляховики Range Rover і гувернантки".

Принцеса Діана із синами Фото: Getty Images

Діана також наполягала, щоб її сини писали листи подяки, щоб висловити свою вдячність представникам громадськості, які їм допомогли. Кажуть, що принцеса Кейт перейняла цю практику і вчить своїх дітей бути ввічливими і висловлювати подяку.

Нагадаємо, стало відомо, чому діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма ходять до школи по суботах. Школярі в Англії, як правило, навчаються п'ять днів на тиждень: з понеділка до п'ятниці, однак у королівських дітей інша система.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон навчає принцесу Шарлотту особливої навички. Єдина дочка принцеси Уельської успадкувала любов до одного виду спорту.