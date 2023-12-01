"10 років без тебе": донька Пола Вокера показала архівне відео з батьком

Актор загинув у листопаді 2013 року внаслідок автокатастрофи.

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25-річна американська модель та акторка Мідоу Вокер вшанувала памʼять свого покійного батька Пола Вокера в 10-ті роковини його смерті. Архівним відео єдина дитина зірки "Форсажа" поділилася в Instagram.

Мідоу показала ролик, на якому вона дивує свого тата на день народження.

"10 років без тебе… Завжди люблю тебе", — зазначила донька актора.

Кліп починається з того, що дівчинка кричить "привіт", коли її тато відкриває двері туристичного автобуса. Після того, як він розуміє, що перед ним дочка, він посміхається і падає на ліжко від шоку від несподіванки.

Після того, як Мідоу каже батьку "З днем народження", він тягнеться до неї, щоб обійняти її і каже: "Ти просто налякала мене до біса".

Американська акторка Джордана Брюстер, яка знімалася у фільмах "Форсаж" разом з покійним Вокером, прокоментувала допис словами: "Люблю тебе так сильно".

"Вічно посміхаюся тобі", — додав чоловік доньки Пола Вокера, Луїс Торнтон-Аллан.

Пол Вокер з донькою

Зазначимо, що Пол Вокер загинув в автокатастрофі 30 листопада 2013 року у віці 40 років. Його єдиній доньці на той момент було 15 років.

Восени 2021 Мідоу вийшла заміж за актора Луїса Торнтона-Аллана. А під вінець її вів товариш покійного батька Він Дізель.

Пол Вокер з донькою

Нагадаємо, Мідоу Вокер зізналася, що отримує знаки від покійного батька.

Також Фокус писав про те, як Мідоу Вокер справляється зі смертю Пола Вокера.