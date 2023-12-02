11 найстильніших знаменитостей листопада: Тейлор Свіфт, Блейк Лайвлі, Джулія Робертс та інші
Дізнайтеся, які зірки виявилися найкращими в рейтингах стилю цього місяця.
Знаменитості продемонстрували запаморочливі образи, коли в календарі з'явилися прем'єри фільмів і вечірки зірок першої величини. Хто із зірок опинився на вершині модних рейтингів у листопаді 2023 року, розповів журнал Hello!
Тейлор Свіфт
Співачка мала приголомшливий вигляд, коли прибула на лондонську прем'єру фільму Бейонсе "Ренесанс". Хітмейкерка була помічена в приголомшливій сріблястій сукні до підлоги з глибоким розрізом до стегон і корсажем.
Звісно, це не був би образ Тейлор, якби він не був доповнений її фірмовими локонами та ефектною червоною губною помадою.
Блейк Лайвлі
Блейк Лайвлі теж зробила все можливе на лондонській прем'єрі фільму Бейонсе. Зірку помітили в чорній мініспідниці та кардигані, що оголює верхню частину живота.
Довге пальто, яке вона одягла поверх, і туфлі від Лабутена з гострим носком додавали нотку гламуру до її образу.
Джулія Робертс
Джулія Робертс приїхала в Лондон 29 листопада на спеціальний лондонський показ свого нового фільму "Залиш світ позаду", продемонструвавши свій бездоганний стиль і чуття на моду.
Визнана актриса була втіленням шику в яскравому рожевому ансамблі від Gucci, в якому шорти поєднувалися з ідеально підібраним піджаком.
Її блискучі туфлі-тапочки, посипані кришталевими пензликами, були гідні окремого подіуму.
Дженіфер Лоуренс
Муза Dior Дженніфер Лоуренс була знавцем монохромності на відкритті вітрини і світлового шоу Dior "Карусель мрії" в Saks Holiday в Нью-Йорку.
Зірка "Голодних ігор" одягла чорне вовняне пальто Dior з колекції "Весна-літо 2024", білу бавовняну сорочку і чорну шовкову спідницю.
Аріанна ДеБоз
20 листопада виконавиця головної ролі Аріана ДеБоз дефілювала на синій килимовій доріжці на лондонській прем'єрі фільму "Бажання Діснея" в широкій фіолетовій вечірній сукні.
Синтія Еріво
Британська співачка й акторка Синтія Еріво була монохромною красунею в чорно-білій сукні, що майорить, коли приїхала на концерт Divas Simply Singing у Лос-Анджелесі.
Девід Теннант
Девід Теннант одягнув блискучий оксамитовий піджак на 67-ту церемонію вручення театральної премії Evening Standard у лондонському готелі Claridge's. Зірка "Гаррі Поттера" і "Доктора Хто" мав такий вигляд, ніби він щойно вийшов з чарівного світу, чому немало сприяли фантастичні тканини, які він вибрав для свого костюма.
Серена Вільямс
Серена Вільямс мала просто приголомшливий вигляд, коли вона з'явилася на церемонії вручення премії Ради модних дизайнерів Америки (CFDA) в образі неймовірної готичної русалки.
42-річна чемпіонка з тенісу вибрала ефектну чорну сукню з лелітками, величезними пишними рукавами з органзи і шикарною тасьмою.
Її сяючий макіяж і срібне блискуче намисто стали привабливим доповненням до неймовірно ефектного образу.
Біллі Айліш
Біллі Айліш помітили в листопаді в зробленому на замовлення комбінезоні Gucci, оверсайз, натхненному вуличним одягом. Співачка доповнила свій ансамбль затонованим у яскраво-червоний корінням волосся.
Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес у цій сукні від Gucci позбавила публіку дару мови, коли приєдналася до інших зірок на гала-концерті LACMA Art+Film Gala.
Джей Ло прикрасила червону доріжку, з'явившись у прозорій мереживній сукні, прикрашеній атласним бралеттом кольору шампанського, який підкреслював її приголомшливе рубінове кольє.
Періс Гілтон
Періс Гілтон була сучасною Попелюшкою в розвіваючій блакитній сукні від Gucci на гала-вечорі LACMA Art+Film 2023 4 листопада. Зірка з'явилася на сцені з чарівним гламурним макіяжем, що підкреслює її тонкі риси обличчя.
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