11 найстильніших знаменитостей листопада: Тейлор Свіфт, Блейк Лайвлі, Джулія Робертс та інші

Дізнайтеся, які зірки виявилися найкращими в рейтингах стилю цього місяця.

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Знаменитості продемонстрували запаморочливі образи, коли в календарі з'явилися прем'єри фільмів і вечірки зірок першої величини. Хто із зірок опинився на вершині модних рейтингів у листопаді 2023 року, розповів журнал Hello!

Тейлор Свіфт

Співачка мала приголомшливий вигляд, коли прибула на лондонську прем'єру фільму Бейонсе "Ренесанс". Хітмейкерка була помічена в приголомшливій сріблястій сукні до підлоги з глибоким розрізом до стегон і корсажем.

Звісно, це не був би образ Тейлор, якби він не був доповнений її фірмовими локонами та ефектною червоною губною помадою.

Тейлор Свіфт на прем'єрі фільму Бейонсе "Ренесанс" Фото: Getty Images

Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі теж зробила все можливе на лондонській прем'єрі фільму Бейонсе. Зірку помітили в чорній мініспідниці та кардигані, що оголює верхню частину живота.

Довге пальто, яке вона одягла поверх, і туфлі від Лабутена з гострим носком додавали нотку гламуру до її образу.

Блейк Лайвлі на лондонській прем'єрі фільму Бейонсе Фото: Getty Images

Джулія Робертс

Джулія Робертс приїхала в Лондон 29 листопада на спеціальний лондонський показ свого нового фільму "Залиш світ позаду", продемонструвавши свій бездоганний стиль і чуття на моду.

Визнана актриса була втіленням шику в яскравому рожевому ансамблі від Gucci, в якому шорти поєднувалися з ідеально підібраним піджаком.

Її блискучі туфлі-тапочки, посипані кришталевими пензликами, були гідні окремого подіуму.

Джулія Робертс на лондонському показі свого фільму "Залиш світ позаду" Фото: Getty Images

Дженіфер Лоуренс

Муза Dior Дженніфер Лоуренс була знавцем монохромності на відкритті вітрини і світлового шоу Dior "Карусель мрії" в Saks Holiday в Нью-Йорку.

Зірка "Голодних ігор" одягла чорне вовняне пальто Dior з колекції "Весна-літо 2024", білу бавовняну сорочку і чорну шовкову спідницю.

Дженніфер Лоуренс на відкритті вітрини і світлового шоу Dior Фото: Getty Images

Аріанна ДеБоз

20 листопада виконавиця головної ролі Аріана ДеБоз дефілювала на синій килимовій доріжці на лондонській прем'єрі фільму "Бажання Діснея" в широкій фіолетовій вечірній сукні.

Аріана ДеБоз на лондонській прем'єрі фільму "Бажання Діснея" Фото: Getty Images

Синтія Еріво

Британська співачка й акторка Синтія Еріво була монохромною красунею в чорно-білій сукні, що майорить, коли приїхала на концерт Divas Simply Singing у Лос-Анджелесі.

Синтія Еріво на концерті Divas Simply Singing у Лос-Анджелесі Фото: Getty Images

Девід Теннант

Девід Теннант одягнув блискучий оксамитовий піджак на 67-ту церемонію вручення театральної премії Evening Standard у лондонському готелі Claridge's. Зірка "Гаррі Поттера" і "Доктора Хто" мав такий вигляд, ніби він щойно вийшов з чарівного світу, чому немало сприяли фантастичні тканини, які він вибрав для свого костюма.

Девід Теннант на 67-ій церемонії вручення театральної премії Evening Standard Фото: Getty Images

Серена Вільямс

Серена Вільямс мала просто приголомшливий вигляд, коли вона з'явилася на церемонії вручення премії Ради модних дизайнерів Америки (CFDA) в образі неймовірної готичної русалки.

42-річна чемпіонка з тенісу вибрала ефектну чорну сукню з лелітками, величезними пишними рукавами з органзи і шикарною тасьмою.

Її сяючий макіяж і срібне блискуче намисто стали привабливим доповненням до неймовірно ефектного образу.

Серена Вільямс на церемонії вручення премії Ради модних дизайнерів Америки Фото: Getty Images

Біллі Айліш

Біллі Айліш помітили в листопаді в зробленому на замовлення комбінезоні Gucci, оверсайз, натхненному вуличним одягом. Співачка доповнила свій ансамбль затонованим у яскраво-червоний корінням волосся.

Біллі Айліш з'явилася у зробленому на замовлення комбінезоні Gucci Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес у цій сукні від Gucci позбавила публіку дару мови, коли приєдналася до інших зірок на гала-концерті LACMA Art+Film Gala.

Джей Ло прикрасила червону доріжку, з'явившись у прозорій мереживній сукні, прикрашеній атласним бралеттом кольору шампанського, який підкреслював її приголомшливе рубінове кольє.

Дженніфер Лопес на гала-концерті LACMA Art+Film Gala Фото: Getty Images

Періс Гілтон

Періс Гілтон була сучасною Попелюшкою в розвіваючій блакитній сукні від Gucci на гала-вечорі LACMA Art+Film 2023 4 листопада. Зірка з'явилася на сцені з чарівним гламурним макіяжем, що підкреслює її тонкі риси обличчя.

Періс Гілтон на гала-вечорі LACMA Art+Film 2023 Фото: Getty Images

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