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Стиль жизни

11 самых стильных знаменитостей ноября: Тейлор Свифт, Блейк Лайвли, Джулия Робертс и другие

модные образы знаменитостей, стильные звезды ноября 2023
Фото: Getty Images | Серена Уильямс в образе готической русалки

Узнайте, какие звезды оказались лучшими в рейтингах стиля в этом месяце.

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Тэйлор Свифт

Певица выглядела потрясающе, когда прибыла на лондонскую премьеру фильма Бейонсе "Ренессанс". Хитмейкер была замечена в потрясающем серебристом платье в пол с глубоким разрезом до бедер и корсажем.

Конечно, это не был бы образ Тейлор, если бы он не был дополнен ее фирменными локонами и эффектной красной губной помадой.

Тейлор Свифт Fullscreen
Тейлор Свифт на премьере фильма Бейонсе "Ренессанс"
Фото: Getty Images

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли тоже сделала все возможное на лондонской премьере фильма Бейонсе. Звезду заметили в черной мини-юбке и кардигане, обнажающем верхнюю часть живота.

Длинное пальто, которое она надела поверх, и туфли от Лабутена с острым носком добавляло нотку гламура к ее образу.

Блейк Лайвли Fullscreen
Блейк Лайвли на лондонской премьере фильма Бейонсе
Фото: Getty Images

Джулия Робертс

Джулия Робертс приехала в Лондон 29 ноября на специальный лондонский показ своего нового фильма "Оставь мир позади", продемонстрировав свой безупречный стиль и чутье на моду.

Признанная актриса была воплощением шика в ярком розовом ансамбле от Gucci, в котором шорты сочетались с идеально подобранным пиджаком.

Ее блестящие туфли-тапочки, усыпанные хрустальными кисточками, были достойны отдельного подиума.

Джулия Рробертс Fullscreen
Джулия Робертс на лондонском показе своего фильма "Оставь мир позади"
Фото: Getty Images

Дженифер Лоуренс

Муза Dior Дженнифер Лоуренс была знатоком монохромности на открытии витрины и светового шоу Dior "Карусель мечты" в Saks Holiday в Нью-Йорке.

Звезда "Голодных игр" надела черное шерстяное пальто Dior из коллекции "Весна-лето 2024", белую хлопковую рубашку и черную шелковую юбку.

Дженнифер Лоуренс Fullscreen
Дженнифер Лоуренс на открытии витрины и светового шоу Dior
Фото: Getty Images

Арианна ДеБоз

20 ноября исполнительница главной роли Ариана ДеБоз дефилировала на синей ковровой дорожке на лондонской премьере фильма "Желание Диснея" в широком фиолетовом вечернем платье.

Ариана ДеБоз Fullscreen
Ариана ДеБоз на лондонской премьере фильма "Желание Диснея"
Фото: Getty Images

Синтия Эриво

Британская певица и актриса Синтия Эриво была монохромной красавицей в развевающемся черно-белом платье, когда приехала на концерт Divas Simply Singing в Лос-Анджелесе.

Синтия Эриво Fullscreen
Синтия Эриво на концерте Divas Simply Singing в Лос-Анджелесе
Фото: Getty Images

Дэвид Теннант

Дэвид Теннант надел блестящий бархатный пиджак на 67-ю церемонию вручения театральной премии Evening Standard в лондонском отеле Claridge's. Звезда "Гарри Поттера" и "Доктора Кто" выглядел так, будто он только что вышел из волшебного мира, чему немало способствовали фантастические ткани, которые он выбрал для своего костюма.

Дэвид Теннант Fullscreen
Дэвид Теннант на 67-ой церемонии вручения театральной премии Evening Standard
Фото: Getty Images

Серена Уильямс

Серена Уильямс выглядела просто потрясающе, когда она появилась на церемонии вручения премии Совета модных дизайнеров Америки (CFDA) в образе невероятной готической русалки.

42-летняя чемпионка по теннису выбрала эффектное черное платье с пайетками, огромными пышными рукавами из органзы и шикарной тесьмой.

Ее сияющий макияж и серебряное сверкающее ожерелье стали привлекательным дополнением к невероятно эффектному образу.

Серена Уильямс Fullscreen
Серена Уильямс на церемонии вручения премии Совета модных дизайнеров Америки
Фото: Getty Images

Билли Айлиш

Билли Айлиш заметили в ноябре в сделанном на заказ комбинезоне Gucci, оверсайз, вдохновленном уличной одеждой. Певица дополнила свой ансамбль затонированными в ярко-красный корнями волос.

Билли Айлиш Fullscreen
Билли Айлиш появилась в сделанном на заказ комбинезоне Gucci
Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес в этом платье от Gucci лишила публику дара речи, когда присоедилась к другим звездам на гала-концерте LACMA Art+Film Gala.

Джей Ло украсила красную дорожку, появившись в прозрачном кружевном платье, украшенном атласным бралеттом цвета шампанского, который подчеркивал ее потрясающее рубиновое колье.

Дженифер Лопес Fullscreen
Дженнифер Лопес на гала-концерте LACMA Art+Film Gala
Фото: Getty Images

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон была современной Золушкой в ​​развевающемся голубом платье от Gucci на гала-вечере LACMA Art+Film 2023 4 ноября. Звезда появилась на сцене с очаровательным гламурным макияжем, подчеркивающим ее тонкие черты лица.

Пэрис Хилтон Fullscreen
Пэрис Хилтон на гала-вечере LACMA Art+Film 2023
Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Лоуренс показала, как выглядит самый модный образ осени 2023. Актриса выбрала для прогулки удобный ансамбль по сезону, который соответствует всем последним тенденциям.

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