Дружина 77-річного Девіда Лінча подала на розлучення і висунула вимоги

Що стало причиною розлучення пари, наразі невідомо, але дружина режисера налаштована домогтися одноосібної опіки над їхньою 11-річною донькою

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Успіх, світове визнання і мільйонні статки — ще не гарантія сімейного щастя, що своїм прикладом довів культовий американський режисер Девід Лінч. Усі мрії 77-річного знаменитості дожити свій вік із дружиною Емілі Стоуфл, яка молодша за нього на 30 років, та 11-річною донькою Лулою Богинею пішли прахом після того, як жінка подала на розлучення, пише TMZ.

Емілі вирішила розірвати шлюб і домогтися одноосібної фізичної та юридичної опіки над спільною дочкою. Вона вимагає від нього не тільки аліменти, а й оплату послуг адвоката. При цьому вона не проти того, щоб Девід відвідував дитину.

Емілі Стоуфл вимагає одноосібної опіки над донькою Лулою Богинею Фото: Getty

Стоуфл — четверта дружина голлівудської легенди. Раніше він був одружений з Пеггі Ленц (1967-1974), Мері Фіск (1977-1987) і Мері Суїні (2006-2007). Кожна дружина подарувала йому по дитині.

Зі Стоуфл Лінч пов'язав себе узами шлюбу 2009 року. Вона знімалася в його фільмі 2006 року "Внутрішня імперія", а також у серіалі "Твін Пікс" 2017 року.

Чи є у пари шлюбний договір, невідомо, але протягом багатьох років Девід будував дуже успішну кар'єру. Він — лауреат почесної премії Американської кіноакадемії 2019 року, а також "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю і почесного "Золотого Лева" Венеціанського кінофестивалю. Лінч тричі номінувався на "Оскар" за найкращу режисуру.

Режисер зняв такі знамениті картини, як "Синій оксамит", "Людина-слон", "Шосе в нікуди", "Дикі серцем", "Внутрішня імперія" і "Малхолланд Драйв". Серіал "Твін Пікс" і зовсім став світовою класикою, порушивши канони телевізійної драматургії і вплинувши на її розвиток у сучасності.

Крім створення культових фільмів, він працював художником, музикантом, фотографом, письменником і дизайнером. У нього також є свій фонд.

25 лютого 2022 року Лінч виступив із підтримкою українського народу, засудивши вторгнення Росії в Україну. На своєму YouTube-каналі під час щоденного прогнозу погоди Лінч закликав президента Росії зупинити агресію і припинити сіяти смерть і руйнування в сусідній країні.

Раніше Фокус писав, навіщо дивитися фільм "Девід Лінч: життя в мистецтві".