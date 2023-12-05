Німіють руки та немає сил: 7 ознак того, що у вас низький рівень магнію

Магній — надзвичайно важливий мінерал для організму, але багато людей навіть не підозрюють про те, що відчувають його дефіцит.

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Магній є важливим мінералом, який відіграє вирішальну роль у різних функціях організму, включно з роботою м'язів і нервів, регулюванням рівня цукру в крові та здоров'ям кісток. Незважаючи на його важливість, у багатьох людей спостерігається дефіцит, тому важливо знати симптоми низького рівня магнію, щоб вчасно виявити й усунути проблему. Про це пише OnlymMyHealth.

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М'язові судоми та спазми

Фото: Freepik

Магній необхідний для роботи м'язів, а його низький рівень може провокувати появу судом та спазмів. Якщо ви відчуваєте часті незрозумілі м'язові посмикування або судоми, це може бути сигналом про брак магнію.

Втома і слабкість

Низький рівень магнію може спричиняти постійне відчуття втоми та слабкості. Якщо ви часто відчуваєте занепад сил і брак енергії, то варто задуматися, чи достатньо ви споживаєте магнію.

Нерегулярне серцебиття

Магній має вирішальне значення для підтримки регулярного серцебиття. Нерегулярне або прискорене серцебиття можуть бути ознакою дефіциту магнію, що підкреслює важливість підтримки належного рівня цього мінералу для здоров'я серцево-судинної системи.

Нудота і блювота

Фото: Freepik

У деяких випадках низький рівень магнію може призвести до шлунково-кишкових проблем, включно з нудотою і блювотою. Якщо ви відчуваєте постійний дискомфорт у травленні, причиною також може бути дефіцит магнію.

Втрата апетиту

Зниження апетиту та інтересу до їжі може бути пов'язане з дефіцитом магнію. Хоча на апетит можуть впливати різні чинники, постійна відсутність інтересу до їжі може бути ознакою того, що вашому організму бракує необхідних мінералів, зокрема, магнію.

Оніміння та поколювання

Магній бере участь у функціонуванні нервів, і його низький рівень може проявлятися у вигляді оніміння, поколювання або навіть незрозумілих відчуттів у тілі. Якщо ви помітили такі симптоми, дуже важливо розглядати дефіцит магнію як потенційний фактор.

Перепади настрою

Фото: Freepik

Деякі дослідження показують, що дефіцит магнію може сприяти перепадам настрою, тривозі та депресії. Хоча психічне здоров'я багатогранне, підтримання адекватного рівня магнію є одним з аспектів загального благополуччя.

Якщо ви запідозрили дефіцит магнію, проконсультуйтеся з лікарем для діагностики та отримання правильних рекомендацій. Лікар може порекомендувати зміни в харчуванні, добавки або інші заходи, які допоможуть розв'язати проблему низького рівня магнію і поліпшити загальний стан здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.