Погляд Белли Хадід. Що таке "лисячі очі" та чи безпечно робити цю процедуру

"Лисячі очі" — косметологічний тренд, який дозволяє змінити форму очей, зробивши погляд відкритим та сексуальним. Саме тому вже кілька років поспіть безліч жінок хочуть бути схожими на американську супермодель Беллу Хадід. Ексклюзивно для Фокуса косметологиня Ольга Біла розповіла про усі недоліки цієї процедури.

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"Лисячі очі" — це косметичний ефект, при якому розріз очей виглядає більш витягнутим і направленим до скронь, створюючи таким чином ліфтинг-ефект. На сьогодні це тренд, який викликає як захоплення, так і безліч дискусій. Розібратися у всіх перевагах та недоліках цієї процедури, Фокусу допомагає лікар, косметологиня салону краси "Santa Monica" Ольга Біла.

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Мигдалевидні очі

Фото: Freepik

Напевно ви натрапляли на техніку "лисячі очі" для підняття брів, яка допомагає здобути більш виразний та глибокий погляд. Виконується вона за допомогою ниток з насічками для фіксації тканин.

"Одним зі способів отримати, так званий, "лисячий погляд" є постановка ниток типу COG. Для цього спеціаліст встановлює нитку певної товщини в проєкції кутика брови та підтягує зовнішній кут ока. В результаті цього отримуємо хитрий, лисячий погляд", — каже косметологиня.

Процедура "лисячі очі" доволі дискусійна в косметології, адже одні спеціалісти обіцяють зробити все "швидко та майже безболісно", а інші відмовляються братися за неї, і зовсім не через складність процедури.

Річ у тім, що зона для постановки таких ниток не є прогностично безпечною, тому дуже часто виникають ускладнення як в реабілітаційному періоді, так і після нього. Дуже часто результат дорогої процедури не задовольняє очікувань жінок.

Недоліки процедури

Фото: Freepik

"Дійсно, одразу після процедури погляд змінюється, брови підтягнуті, але цей ефект має все ж деякі недоліки. Тривалість такого результату зберігається недовго, максимум 2 місяці. У цей період входить реабілітація: набряк, дивакуваті складки над бровами внаслідок натягу шкіри, які не завжди розгладжуються в обіцяний термін", — каже Ольга Біла.

Крім того, варто зазначити, що успіх процедури та кінцевий результат багато в чому залежить від кваліфікації та умінь спеціаліста.

"В результаті неправильної техніки введення можливе контурування нитки, якщо вона знаходиться занадто поверхнево. Під впливом багатьох факторів нитка може зрештою розірватись і викликати дискомфорт. В такому випадку її обов'язково потрібно витягти", — зазначає косметологиня.

Також суттєвим недоліком є чимала вартість процедури, а результат не завжди відповідає очікуванням пацієнта, враховуючи усі вищезазначені нюанси.

"На мою думку, в естетичній медицині існують більш оптимальні методи для відкритості погляду та зміни форми брів, без подібних ризиків. Хоча це питання залишається досить дискусійним серед спеціалістів і пацієнтів, які спробували цю процедуру", — говорить лікарка.

Як зробити "лисячі очі" за допомогою макіяжу

Фото: Getty

Якщо ви зважили усі ризики від процедури, але все одно мрієте про сексуальний, глибокий погляд, просто скористайтеся деякими хитрощами макіяжу.

По-перше, за допомогою підводки або олівця проведіть лінію вгору до скронь — це візуально піднімуть опущені кутики очей. Також ефект "лисячих очей" можна досягти змінивши форму брів. Достатньо підняти зовнішній край брови, випрямивши дугу — це візуально, зробить ваші очі видовженими.

Не женіться за модними трендами, намагаючись бути схожою на когось зі знаменитостей, завжди підкреслюйте свою унікальність та обирайте для цього безпечні методи та кваліфікованих спеціалістів.

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Раніше Фокус писал про те, що косметологиня дала поради стосовно того, чи потрібно змивати тонік та міцелярну воду.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.