77-річна Шер показала ефектний чорно-білий ансамбль для зими (фото)

Артистка обрала безпрограшне поєднання чорного та білого кольорів.

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Американська співачка Шер демонструє, що вік у 77 років для неї — всього лише цифра. Вона, як і раніше, веде дуже активне життя, зустрічається з чоловіком, молодшим за неї на 40 років, і носить одяг, який багато хто в її віці визнав би недоречним. Так, артистку помітили в аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку, коли вона виходила з літака, пише Daily Mail.

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Зірка продемонструвала підтягнуту фігуру в елегантному чорно-білому ансамблі. Виконавиця, яка нещодавно розповіла про втрату великої суми грошей через те, що не змогла запросити кредит на написання пісень, одягла двобортний піджак зі світлою правою стороною і темнішою лівою частиною. До нього вона підібрала чорні обтислі штани і пару високих шкіряних черевиків. Образ завершили велика шкіряна сумка, чорний крислатий капелюх, такого ж кольору палантин і сонцезахисні окуляри.

Наразі Шер готується до свого виступу на Jingle Ball iHeartRadio, який відбудеться в Медісон-Сквер-Гарден у Нью-Йорку. На концерті також виступлять такі виконавці, як Олівія Родріго, Jelly Roll і SZA.

Артистка зовсім недавно спробувала себе в жанрі святкової музики, випустивши свій новий альбом під назвою Christmas, який дебютував у жовтні цього року. Це перша за останні 10 років платівка. Її передостання збірка пісень Closer to the Truth побачила світ у 2013-му. Крім Шер, у новому альбомі взяли участь кілька інших артистів, зокрема Стіві Вандер, Сінді Лаупер і Тайга.

Платівка Christmas ("Різдво") отримала змішані та позитивні відгуки критиків, хоча вона дебютувала на вершині списку найкращих святкових альбомів США за версією журналу Billboard.

Раніше Фокус писав, що Шер знайшла спосіб зберегти вічну молодість.