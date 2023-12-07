Даша Жукова, колишня дружина олігарха Романа Абрамовича, чекає на четверту дитину

42-річна Даша Жукова зараз одружена з грецьким мільярдером Ставросом Ніархосом.

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42-річна Даша Жукова, колишня дружина російського олігарха Романа Абрамовича, чекає на четверту дитину. Вона вже виховує двох дітей від Абрамовича і сина Філіпа від свого нового чоловіка. Раніше стало відомо, що старші діти олігарха мають громадянство Литви. Про це пише The Voice.

Інсайдери повідомили, що Жукова перебуває на останніх термінах вагітності. Батько дитини — грецький мільярдер Ставрос Ніархос.

Жукова і Ставрос одружилися 2019 року. Через два роки після весілля у пари народився син Філіп.

Весілля Даші Жукової та Ставроса Ніархоса

Від шлюбу з Романом Абрамовичем у Жукової двоє дітей: 14-річний Аарон і 10-річна Лея.

"Материнство в 40 відрізняється від материнства в 29. Пріоритети вибудувані більш правильно. Життя немов сповільнюється на користь сім'ї", — говорила Даша в недавньому інтерв'ю.

Нагадаємо, Дар'я Жукова вважається однією з найвпливовіших жінок в арт-бізнесі. Вона жила в США і Великій Британії, то зі своєю матір'ю, відомим мікробіологом, то з батьком-бізнесменом.

Даша Жукова і Ставрос Ніархос Фото: Getty Images

З 2005 року Дар'я Жукова була у стосунках із російським олігархом Романом Абрамовичем, якому народила двох дітей. У 2017 році пара розлучилася, але зберегла дружні стосунки. Зараз, Абрамович, за чутками, живе в Туреччині і зустрічається з молодою моделлю Олександрою Корендюк.

Ставрос Ніархос III, другий чоловік Жукової, походить із родини грецьких судновласників.

Його дід, на честь якого Ставроса і назвали, був головним конкурентом Аристотеля Онассіса. Він був одружений п'ять разів, причому його четвертою дружиною була дочка американського автобудівника Генрі Форда, а п'ятою дружиною — рідна сестра його третьої дружини, яка на той час встигла побути одруженою з членом сім'ї Черчілль. Його останньою коханою була йорданська принцеса Фір'ял. Крім своїх любовних пригод, Ставрос-старший прославився також приголомшливим зібранням творів мистецтва. У його колекції є полотна Ван Гога, зокрема його автопрортрет із перебинтованим вухом, картини Енді Воргола і Пікассо.

Його онук Ставрос уславився не меншим серцеїдом. Серед його дівчат були актриси Мері-Кейт Олсен і Ліндсі Лохан, також він зустрічався зі світською левицею Періс Гілтон. А заради Даші Жукової він кинув австралійську модель Джессіку Гарт.

Після зустрічі з Жуковою, яка старша на 4 роки, Ніархос, як писало грецьке видання Proto Thema, став розсудливим і перестав бути "божевільним тусовщиком і головним болем сім'ї". Видання зазначає, що Ставрос бере активну участь у сімейному бізнесі.

Даша Жукова і Ставрос Ніархос, як повідомляється, живуть у Беверлі-Гіллз. У розкішному особняку, який Ставрос купив за 14 мільйонів доларів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що медіамагнат Руперт Мердок почав зустрічатися з матір'ю Даші Жукової, 66-річною Оленою. Сам 92-річний Руперт збирався одружитися вп'яте, але заручини засмутилися.