Даша Жукова, бывшая жена олигарха Романа Абрамовича, ждет четвертого ребенка

42-летняя Даша Жукова сейчас замужем за греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.

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42-летняя Даша Жукова, бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича, ждет четвертого ребенка. Она уже воспитывает двоих детей от Абрамовича и сына Филиппа от своего нового супруга. Ранее стало известно, что старшие дети олигарха имеют гражданство Литвы. Об этом пишет The Voice.

Инсайдеры сообщили, что Жукова находится на последних сроках беременности. Отец ребенка – греческий миллиардер Ставрос Ниархос.

Жукова и Ставрос поженились в 2019 году. Через два года после свадьбы у пары родился сын Филипп.

Свадьба Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса

От брака с Романом Абрамовичем у Жуковой двое детей: 14-летний Аарон и 10-летняя Лея.

"Материнство в 40 отличается от материнства в 29. Приоритеты выстроены более правильно. Жизнь словно замедляется в пользу семьи", — говорила Даша в недавнем интервью.

Напомним, Дарья Жукова считается одной из самых влиятельных женщин в арт-бизнесе. Она жила в США и Великобритании, то со своей матерью, известным микробиологом, то с отцом-бизнесменом.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос Фото: Getty Images

С 2005 года Дарья Жукова была в отношениях с российским олигархом Романом Абрамовичем, которому родила двоих детей. В 2017 году пара развелась, но сохранила дружеские отношения. Сейчас, Абрамович, по слухам, живет в Турции и встречается с молодой моделью Александрой Корендюк.

Ставрос Ниархос III, второй муж Жуковой, происходит из семьи греческих судовладельцев.

Его дед, в честь которого Ставроса и назвали, был главным конкурентом Аристотеля Онассиса. Он был женат пять раз, причем его четвертой женой была дочь американского автостроителя Генри Форда, а пятой женой – родная сестра его третьей жены, которая к тому моменту успела побывать замужем за членом семьи Черчилль. Его последней возлюбленной была иорданская принцесса Фирьял. Кроме своих любовных похождений, Ставрос-старший прославился также потрясающим собранием произведений искусства. В его коллекции есть полотна Ван Гога, в том числе его автопрортрет с перебинтованным ухом, картины Энди Уорхола и Пикассо.

Его внук Ставрос прослыл не меньшим сердцеедом. Среди его девушек были актрисы Мэри-Кейт Олсен и Линдси Лохан, также он встречался со светской львицей Пэрис Хилтон. А ради Даши Жуковой он бросил австралийскую модель Джессику Харт.

После встречи с Жуковой, которая старше на 4 года, Ниархос, как писало греческое издание Proto Thema, остепенился и перестал быть "сумасшедшим тусовщиком и головной болью семьи". Издание отмечает, что Ставрос принимает активное участие в семейном бизнесе.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос, как сообщается, живут в Беверли-Хиллз. В роскошном особняке, который Ставрос купил за 14 миллионов долларов.

Напомним, недавно стало известно, что медиамагнат Руперт Мердок начал встречаться с матерью Даши Жуковой, 66-летней Еленой. Сам 92-летний Руперт собирался жениться в пятый раз, но помолвка расстроилась.