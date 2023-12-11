Жителі Камбоджі відреагували на плани Анджеліни Джолі переїхати до них

Акторка хоче якнайшвидше завершити справи в Голлівуді та виїхати в улюблену країну.

Related video

48-річна американська акторка Анджеліна Джолі в нещодавньому інтерв'ю розповіла, що планує в майбутньому залишити Голлівуд і переїхати до Камбоджі. Жителі цієї країни в захваті від таких перспектив і називають знаменитість своєю "святою покровителькою", пише Daily Mail.

Важливо

Пластичний хірург назвав головний недолік обличчя Анджеліни Джолі

У бесіді з журналістами громадяни Камбоджі не приховують радості.

"У неї є деякі з наших чудових фізичних якостей", "Тонкі риси обличчя, очі, відтінок шкіри, волосся і особливо її посмішка — вони мають такий камбоджійський вигляд", "Багато хто з нас вірить, що в минулому житті Анджеліна насправді була камбоджійкою", "Ми, камбоджійці, будемо відкрито вітати її", "Якщо вона готова відмовитися від свого життя в Голлівуді, щоб знайти щастя тут, з нами, після того, як об'їздила стільки місць, для нас це буде великою честю", "Нам не хотілося б нічого кращого, ніж викликати посмішку на обличчі Анджеліни, яку ми можемо зробити вічною", — кажуть вони.

За словами Джолі, вона мріє втекти з "нездорового" Лос-Анджелеса в улюблену її серцю Камбоджу. Однак поки що її плани зайшли в глухий кут через тривалу битву за опіку з колишнім чоловіком Бредом Піттом.

Пара почала зустрічатися 2005 року і одружилася 2014 року, але розлучилася через два роки, 2016-го. Відтоді вони були втягнуті в тривалий семирічний шлюборозлучний процес через опіку над їхніми шістьма дітьми. Але в міру того, як судова тяганина добігає кінця, шанс Анджеліни відмовитися від акторської діяльності і жити в країні, яку вона любить, стає дедалі реальнішим.

Анджеліні належить традиційний довгий будинок, розташований на 150 000 акрах землі у віддаленій північно-західній Камбоджі, який вона використовувала як тло для рекламної кампанії аромату Mon Guerlain 2019 року.

"Я переїду, коли зможу. Я виросла в досить дрібному місці. З усіх місць у світі Голлівуд не є здоровим місцем. Отже, ви шукаєте автентичності", — зізналася Енджі в інтерв'ю WSJ.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі розповіла про третю частину "Малефісенти".