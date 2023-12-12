Цифровий апокаліпсис 12 грудня 2023 року. Астролог пояснила причину збою "Київстар"

До глобального збою в Україні призвели три фактори, які зійшлися в одній точці.

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12 грудня в Україні стався масштабний збій у роботі одного з найбільших операторів мобільного зв'язку Київстар, а потім подібні проблеми відчули на собі й клієнти Монобанку. За словами фахівців, причиною збою стала хакерська атака на ядро мережі. Зі свого боку астрологи пояснили те, що сталося, виходячи з гороскопа України і положення планет. Так, відомий український астролог Еріка Роялс в ексклюзивному коментарі Фокусу назвала три причини, які призвели до проблем зі зв'язком.

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За її словами, щоб певна подія програлася, потрібно щонайменше три фактори, які склалися якраз цього дня, спровокувавши глобальний збій у роботі мобільної мережі.

Перший фактор — транзит планет щодо натальної карти в гороскопі України.

"Якщо побудувати транзитну карту, то чітко видно, що ретроградний Уран, а Уран — це планета, яка відповідає за нові технології, за електрику, за зв'язок, за бездротові підключення, то увійшов у третій дім гороскопа України. Про що це говорить? Третій дім у будь-якому гороскопі (країни чи людини) відповідає за зв'язок, комунікацію, за всі засоби, за допомогою яких ми спілкуємося, за соцмережі і за інтернет-простір, зокрема. Тобто ми вже маємо потужний фактор для того, щоб щось сталося, якийсь потужний збій у плані онлайн-сфери: онлайн-платежі, стільниковий зв'язок, комунікації тощо", — пояснила Еріка.

Другий фактор — транзитний Меркурій зараз перебуває в з'єднанні з Ураном, а останній — в натальній карті гороскопа України. Отримуємо свого роду комбо.

Третя причина — Меркурій, який із грудня перебуває у стаціонарному положенні, унаслідок чого його швидкість максимально знижена, і він готується увійти у фазу ретроградності.

"Тобто три пункти зійшлися, щоб ми мали події, які виражаються в збоях, пов'язаних з онлайн-процесами, зв'язком, комунікаціями і всім, що до цього відноситься", — підсумувала астрологиня.

Вона додала, що Меркурій зараз перебуває в аспекті з Чорним Місяцем, Ліліт:

"Що це означає? Це про обман, шахрайство. Напрошується висновок про причину того, що відбувається. Такою може бути і хакерська атака, і шахрайство, і якісь нечесні дії. Тобто, це комусь вигідно, це не просто так. Кому і з чийого боку — точно сказати складно. Але те, що це людських рук справа, а не помилка, то це стовідсотково проглядається".

Раніше Фокус писав, що астролог пояснила, чому збої в системі зв'язку і роботи банку не були випадковістю.