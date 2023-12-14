Тейлор Свіфт відсвяткувала день народження з Блейк Лайвлі та іншими знаменитими друзями

Поп-суперзірка відзначила 34-річчя на гучній вечірці в Нью-Йорку.

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Тейлор Свіфт, яку нещодавно назвали "людиною року", з помпою відзначила своє 34-річчя на вечірці в Нью-Йорку. Вона приїхала в клуб разом зі своєю подругою Блейк Лайвлі, але фотографи і журналісти не бачили її бойфренда Тревіса Келсі. Про це пише Daily Mail.

Тейлор Свіфт стильно відзначила свій 34-й день народження, провівши ніч у місті зі своєю найкращою подругою Блейк Лайвлі та іншими знаменитими друзями в Нью-Йорку

Співачка, яка отримала приголомшливий букет квітів у свій особливий день, мала чудовий вигляд у блискучій чорній мінісукні з блискучою срібною аплікацією у вигляді місяця і зірок від бренду Clio Peppia.

Образ вона доповнила чорною шубкою і босоніжками на високій платформі.

Тейлор Свіфт і Блейк Лайвлі Фото: Getty Images

Свіфт вистрибнула з чорного позашляховика разом зі своєю командою безпеки і тримала за руки Лайвлі, поки вони прямували до висококласного ресторану Freemans.

Співачка, яка пропустила гала-концерт TIME на початку цього тижня, незважаючи на те, що була "Людиною року", продовжує розбурхувати фанатів натяками на свої стосунки з футболістом Тревісом Келсі, якого на дні народження не бачили, хоч фотографи і намагалися зробити сенсаційні знімки.

Тейлор Свіфт із Майлзом Теллером і його дружиною

Свіфт і Лайвлі дружать уже майже десять років після того, як 2015 року вони чудово порозумілися. Як і Тейлор, Лайвлі та її сім'я живуть у Нью-Йорку.

Також на вечірці були присутні Джіджі Хадід, актор Майлз Теллер, його дружина Кілі Сперрі та музикант Есте Хаїм, які також є близькими друзями Свіфт.

Раніше в середу букет із двох дюжин рожевих півоній доставили в розкішний пентхаус Свіфт на Мангеттені, його вніс всередину її охоронець.

Квіти на день народження Тейлор Свіфт

Імовірно, квіти були від її хлопця Тревіса Келсі, з яким вона почала зустрічатися влітку.

Цього тижня інсайдер ексклюзивно повідомив, що Свіфт "дуже схвильована" тим фактом, що її бойфренд, зірка НФЛ, зустрінеться з її друзями і відсвяткує її день народження разом з нею.

Протягом дня прибувало багато інших квітів, а також було помічено вантажівку для вечірок, що забирала залишки веселої ночі в її квартирі.

Тейлор Свіфт

Вона насолоджувалася святкуванням перед днем народження з Тревісом і його матір'ю Донною в Канзас-Сіті, штат Міссурі, перш ніж у вівторок вилетіти в Нью-Йорк.

Оскільки Тревіс наразі повернувся в Канзас-Сіті для обов'язкового тренування, він був відсутній у вівторок ввечері, коли Тейлор почала святкувати свій день народження в манхеттенському клубі Zero Bond з найкращою подругою Селеною Гомес, 31 рік, і актором Майлзом Теллером, 36 років.

З чуток, Тревіс пізніше приєднається до Свіфт у турне.

Нагадаємо, раніше Свіфт дала рідкісний коментар про свого бойфренда та їхні стосунки.