Вжух і руада! Де найкрутіші віражі італійських Альп (фото)

Консультанти підказали, що з італійських Альп не повертаються з порожніми руками, а потішити друзів і близьких можна ароматними чаями та медом із альпійських трав, шоколадом із лісовими ягодами з тутешніх лісів, грапою, сирами та салямі ручної роботи.

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Напевно, навіть незручно питати, чи хочеться опинитися в раю гірськолижного спорту, до того ж не такого дорогого, як у швейцарських чи австрійських Альпах або французьких Піренеях. Тож якщо у вас не зникло бажання їхати на круті "чорні" траси або допомогти дітям опанувати ази спуску на лижах чи сноубордах, експерти сайту dolomiti.it розповідають, де і як це краще здійснити.

До речі, ті, хто боїться спускатися з гірських вершин, цілком знайдуть собі заняття, катаючись на собачих упряжках або ніжачись у гарячих термальних джерелах Доломітових Альп, що височіють на північному сході Італії. Цей регіон із давньою географічною історією — мільйони років тому тут хлюпотіло тропічне море, що розділяло Європу й Африку. Минали століття, міліли моря, африканський берег прагнув до протилежного узбережжя. Однак сталося Середземне море, і на території сучасної Італії виросли дивовижні Доломітові Альпи, включені нині до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Усі, хто побував тут, стверджують консультанти, говорять про особливу магнетичну силу та потужну енергію цих гір, які на заході сонця перетворюються за кілька секунд на помаранчево-рожевих велетнів. Цьому дивовижному природному явищу сприяє мінерал доломіт, який залишився у спадок цим вершинам мільйони років тому.

Отже, найбільший у світі гірськолижний альянс Dolomiti Superski. Чому альянс? Насправді, як пишуть експерти dolomiti.it, це 12 зон катання, 470 канатних доріг із сучасними витягами, що можуть щогодини перевозити понад 62 тисячі осіб, 1200 км трас світового рівня, якими можна спускатися в будь-який час доби. Розташовані майже 40 гірськолижних курортів у трьох адміністративних областях Італії — Альто-Адідже, Трентіно та Венето (провінція Беллуно). Чотири області цих провінцій — Валь Гардена, Альта Бадіа, Арабба та Валь ді Фасса — примикають до гірського масиву Sella та пов'язані канатками та трасами: можна подорожувати з однієї в іншу, навіть не знімаючи лиж.

Карта так званої "кругосвітки" в італійських Альпах Фото: Скриншот

Решта містечок розкидані в долинах по всіх Доломітових Альпах. Серед них — і всесвітньо відомі центри з розвинутою гірськолижною інфраструктурою, і нові невеликі рефуджіо, де катаються переважно самі італійці. Є курорти з давньою спортивною репутацією, що приймають у себе престижні міжнародні змагання, з галасливим après-ski і нічним життям, і селища, більше орієнтовані на спокійний сімейний відпочинок з дітьми. Але всіх однозначно порадує єдиний абонемент Dolomiti Superski на підйомники та інші послуги, який діє у всіх гірськолижних курортах цієї зони. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті dolomitisuperski.com

Долина Зольдо

Особливість цього курорту в селищі Валь ді Зольдо, провінція Беллуно, — безпечний сімейний відпочинок з дітьми і тваринами. Тут, на горі Чіветта (3220 м) з трасами, що утворюють серце в горах, можна не тільки насолодитися 80 кілометрами ретельно підготовлених зон для катання, 25 підйомниками, а й великою кількістю "червоних" маршрутів, нічними спусками. Тут навчать і дорослих, і дітей основам гірськолижного спорту, забезпечать усім необхідним для відпочинку.

Малюкам сподобається в дитячому парку Piani di Pezzе, в якому малечу можна залишити безкоштовно з вихователями, поки батьки підкорюють лижні траси, а сноубордистам — у сноу-парку, відкритому навіть пізно ввечері. А високо в горах, перед спуском, на вас чекатиме келих глінтвейну або чашка міцної кави в численних кафе і ресторанах.

Добиратися до долини Зольдо нескладно: найближчий міжнародний аеропорт Marco Polo у Венеції, Тревізо, трохи далі в Больцано. Щоб дістатися звідти в саму долину, можна заздалегідь замовити таксі ZoldoBus (www.zoldobus.it) або сісти на автобус DolomitiBus (www.dolomitibus.it), який протягом години домчить вас неймовірними гірськими серпантинами до Зольдо-Альто. Розклад автобусів краще заздалегідь дивитися на сайтах, оскільки він змінюється залежно від сезону. Але якщо ви бронюватимете готель або апартаменти, вам забезпечать трансфер прямо до місця проживання.

Валь ді Фасса

Розташована в провінції Трентіно та славиться кількістю і протяжністю гірськолижних маршрутів — тут протягом дня можливо жодного разу не проїхати однією і тією ж трасою. Зокрема, зовсім поруч розташована так звана гірськолижна навколосвітка "Селла Ронда", а сама долина розміщується в міжгірській сідловині, оточеній горами Селла (3152 м), Мармолада (3342 м), Катіначчіо (2981 м) і Сассолунго (3181 м), до яких вас доставить безплатний автобус Ski-bus.

Тут до ваших послуг три сноупарки, оздоровчий центр із критим басейном і привабливим après-ski в містечках курорту, де ввечері гримлять дискотеки, паби, бари, ресторани. Тільки обов'язково вивчіть розклад! Найпопулярніші села для проживання — Канацеї і Кампітелло, а всього можна забронювати місця в 300 готелях і пансіонах із загальною кількістю місць за 50 тисяч.

Найближчий до долини аеропорт — Marco Polo у Венеції (222 км до Канацеї) або в Больцано й австрійському Інсбруку. Від аеропорту до курорту можна дістатися автобусами компаній Trentino Trasporti і SAD (квитки продаються в касі аеропорту або безпосередньо в автобусі).

Фото: Getty Images

Кортіна д'Ампеццо

Особливість легендарного богемного курорту провінції Беллуно — це сонце! Так-так, це практично найсонячніша долина в Доломітових Альпах зі 120 км гірськолижних трас, прокладених на навколишніх вершинах: для початківців — Помедес (2345 м), для середнього рівня підготовки — Тофана (3243 м), для профі — вершини Форчелла-Стауніес (2930 м) і Ра-Валлес (2470 м). Тут же — траси для бігових лиж, льодовий палац із великою ковзанкою, траси для бобслею, численні трампліни.

До речі, саме тут можна знайти справжнісіньку італійську dolce vita, наповнену гламурним відпочинком і розкішними крамницями, ресторанами, сувенірними крамницями та нічними клубами. Житло тут — до пари репутації одного з найдорожчих курортів у північно-італійських Альпах. Зате, гадаємо, ви із задоволенням спуститеся з гір, вип'єте кави або потанцюєте на вечірній дискотеці в компанії світових знаменитостей, і не тільки італійських.

Найближчі повітряні ворота Кортіна д'Ампеццо — Венеція. У самій Кортині єдиний міжміський транспорт — автобус. Найзручніше добиратися через розташовані за 30 км від Кортини Доббіако і Калальцо-ді-Кадоре, звідки до аеропорту можна доїхати на потязі. Також між аеропортом Marco Polo та курортом кілька разів на день курсують прямі автобуси ATVO. Ще один варіант — трансфер Cortina Express.

Фото: Getty Images

Альта Бадія

У цій долині об'єднано кілька курортних селищ, пов'язаних між собою сучасною мережею канатних доріг. Цей мальовничий край оточений сосновими лісами та грандіозними гірськими хребтами. На висотах 1400-2700 метрів зведено близько десятка готелів і котеджів.

Розвинута спортивна та розважальна інфраструктура дає змогу отримати масу приємних відчуттів від активного зимового відпочинку. Більшість комфортабельних широких "синіх" схилів спускається до селища Корвара. Пологі снігові смуги вирізняються своєю протяжністю. На досвідчених спортсменів чекають "червоні" звивисті ділянки з перепадом висот до 1000 метрів. Відважним гірськолижникам рекомендується звернути увагу на "чорну" швидкісну трасу Гран-Різа в районі Ла-Вілла. Її довжина становить 2290 метрів, а кут нахилу дорівнює 30 градусам.

Після спортивних розваг гості Альта-Бадія можуть поплавати в басейні, відпочити в спа-салоні, вирушити у фітнес-зал, відвідати один із численних ресторанів. Урізноманітнює насичену програму відпочинку боулінг, теніс, льодовий каток, скелелазіння, катання на санчатах.

До Альта-Бадії здійснюються автобусні рейси з найближчих міст Больцано і Верони.

Фото: Getty Images

Валь Гардена

Ще одна чудова долина з багатою історією та традиціями. Вона складається з кількох високогірних селищ, розташованих на висотах від 1236 до 1536 метрів — Ортізеї, Санта-Крістіна та Сельва Гардена. Усі три містечка з'єднані між собою розгалуженою мережею підйомників.

Валь Гардена славиться якістю лижних доріг, загальна протяжність яких становить 175 кілометрів. Спортсменам-початківцям доступні широкі та пологі "зелені" спуски. Для професіоналів інтерес представляють звивисті й протяжні маршрути з лісовими ділянками, скелями та вузькими каньйонами. А з вершини гори Чіампіном (2254 м) лижники спускаються найскладнішими "чорними" швидкісними трасами.

Найближчі міжнародні аеропорти розташовані у Больцано та Вероні.

Валь ді Ф'ємме

Легендарна корона гірських піків Латемар вінчає одну з найпопулярніших долин італійських Альп — Валь ді Ф'ємме. Це найбільша коонцентрація підйомників у світі, де створено чудові умови для заняття зимовими видами спорту та відпочинку. Висота долини становить 1000 метрів над рівнем моря, тут знайдуться 48 км гірськолижних схилів, 200 снігових гармат, нічне катання на лижах, нічний сноупарк і дитячий світ. Три чверті маршрутів пролягають через сосновий ліс. На Латемар (2842 м) і Белламонте (1400 м) організовані пологі широкі "сині" ділянки та нескладні "червоні" спуски з незначним перепадом висот. Професіоналам принесе задоволення протяжна швидкісна траса Олімпія, що стартує з позначки 2230 метрів. У долині є маршрути для рівнинних лиж і прогулянок на снігоступах.

До послуг відпочивальників пропонуються криті спортивні комплекси з басейнами й ігровими майданчиками, а також льодові ковзанки, численні магазини, фітнес-зали, ресторани. Гостей радо приймуть затишні готельні будинки таких лижних центрів, як Кавалезе, Предаццо, Белламонте й Альпе-Черміс.

Дістатися до Валь ді Ф'ємме можна з Верони та Больцано на спеціалізованих скі-шатлах.

План-де-Коронес (Кронплатц)

Оточений трьома природними парками, План-де-Коронес — лижний регіон у Південному Тіролі. Це гірський масив на висотах від 786 до 1 650 метрів, що височіє між Бруніко, Сан-Віджиліо і Вальдаорою. Якщо вірити завзятим любителям Альп, це гірськолижна зона №1 в Альто-Адідже. Тут пропонують 119 км ультрасучасних трас, які проходять через величезні схили для широких і тихих спусків. Але стережіться "чорної" п'ятірки!

Із вершини просторого плато гори Кронплатц (2275 м) віялом спускаються "червоно-сині" траси. Широкі пологі безпечні смуги поєднуються зі швидкісними звивистими ділянками, що робить регіон привабливою зоною активного відпочинку і для початківців, і для професійних лижників.

Найближчий аеропорт розташований у Больцано (75 км), звідки можна доїхати до Кронплатца автобусом. Адміністративний центр — місто Брунек.

Арабба

В оточенні гірського масиву Селла розташоване затишне італійське село Арабба, особливість якого — наявність природного снігового покриву, свіже морозне повітря, рельєфні схили і мальовничі пейзажі. Сюди приїжджають досвідчені поціновувачі зимових видів спорту, оскільки саме тут зосередилися надскладні спуски, що змушують тремтіти серця навіть найзавзятіших гірськолижних асів.

Загальна протяжність трас становить понад 40 кілометрів. Розгалужена мережа канатних доріг доставить туристів на бажану висоту від 1636 до 2550 метрів. З гірських вершин Пунта Рока (3270 м) і Порто Весково (2479 м) спускаються "червоні" та "чорні" схили.

Тут представлені широкі можливості для занять екстремальним фрірайдом. Любителів бігових лиж задовольнять рівнинні доглянуті маршрути. Серед активних розваг пропонуються заняття параглайдингом, катання на снігоходах і пішохідні прогулянки по гірській місцевості.

Після насиченого спортивного дня в Араббі цілком слушно ознайомитися з цікавими пам'ятками архітектури, побродити на руїнах замку та відвідати місцеві музеї. Однак любителям гучних вечірок тут буде нуднувато.

Дістатися з аеропортів Больцано, Мілана, Верони і Тревізо можна на автобусі.

До речі, експерти підказали, що з італійських Альп не прийнято повертатися з порожніми руками. Порадуйте друзів і близьких унікальними виробами з дерева, ароматними чаями або медом зі справжніх альпійських трав, шоколадом із лісовими ягодами з тутешніх лісів, грапою, сирами та салямі ручної роботи. А про справжнє італійське морозиво, батьківщиною якого є долина Зольдо, доведеться тільки розповідати

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Нагадаємо, як лижник врятував сноубордиста від смерті на схилі вулкана Бейкер у США. Чоловік втратив керування під час спуску й опинився заваленим снігом. На щастя, Френсіс Цубер помітив сноуборд і швидко розкопав людину, яка потрапила в біду, за допомогою лопати.