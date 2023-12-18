Принц Вільям не стримав сліз на публіці (відео)

Спадкоємця престолу дуже розсмішив виступ коміка Тома Аллена.

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Принц і принцеса Уельські відвідали Royal Variety Performance — гала-вечір, що проходить щороку в Сполученому Королівстві, в якому беруть участь високопоставлені члени британської королівської сім'ї. Цього разу, крім принца Вільяма і Кейт Міддлтон, у лондонському Королівському Альберт-Холі були і їхні гості — кронпринцеса Вікторія і принц Швеції Даніель, пише Hello.

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Вистава була настільки смішною, що в якийсь момент у принца Вільяма від сміху потекли сльози. Спадкоємця престолу явно потішив виступ коміка Тома Аллена, і його можна було побачити, як він істерикує, потирає очі тильною стороною долоні і сміється перед тим, як захоплено аплодувати. Цей епізод не залишився непоміченим, і про нього написали користувачі соцмереж.

На зірковому заході, який Вільям і Кейт вперше відвідали 2014 року, також було представлено виконання композиції "O Holy Night" співачкою й актрисою Ганною Воддінґінґем, після чого можна було побачити, як Кейт жваво щось розповідала й робила компліменти зірці.

Також у програмі взяли участь співачка й акторка Беверлі Найт, акторський склад "Sister Act", аргентинська танцювальна трупа "Malevo", поп-рок-гурт McFly, співак Рік Естлі, поп-співачка Зара Ларссон, співачка й авторка пісень Палома Фейт. Глядачам показали і спеціальний виступ вест-ендського творіння Деррена Брауна "Неймовірно". Актори фільмів "Король Лев", "Холодне серце", "Аладдін", "Геркулес" і "Красуня і чудовисько" відзначили сторіччя Діснея на Королівській естрадній виставі.

Кейт мала розкішний вигляд у бірюзовій вечірній сукні від Safiyaa з широкими драматичними розрізними рукавами і прикрашеним камінням вирізом. Вона доповнила свій розкішний ансамбль відповідними туфлями на підборах, ефектними сережками і блискучим клатчем.

Royal Variety Charity є престижним світським заходом, який завжди відвідують високопоставлені члени королівської родини. Минулого року сім'ю представляли герцог і герцогиня Единбурзькі.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон і принц Вільям відреагували на звинувачення у фотошопі на різдвяному знімку.