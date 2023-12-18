Принц Уильям не сдержал слез на публике (видео)

Наследника престола очень рассмешило выступление комика Тома Аллена.

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Принц и принцесса Уэльские посетили Royal Variety Performance – гала-вечер, проходящий каждый год в Соединенном Королевстве, в котором принимают участие высокопоставленные члены британской королевской семьи. В этот раз, кроме принца Уильяма и Кейт Миддлтон, в лондонском Королевском Альберт-Холле были и их гости – кронпринцесса Виктория и принц Швеции Даниэль, пишет Hello.

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Представление было настолько смешным, что в какой-то момент у принца Уильяма от смеха потекли слезы.Наследника престола явно позабавил выступление комика Тома Аллена, и его можно было увидеть в истерике, потирающего глаза тыльной стороной ладони и смеющегося перед тем, как восторженно аплодировать. Этот эпизод не остался незамеченным, и о нем написали пользователи соцсетей.

На звездном мероприятии, которое Уильям и Кейт впервые посетили в 2014 году, также было представлено исполнение композиции "O Holy Night" певицей и актрисой Ханной Уоддингем, после чего можно было увидеть, как Кейт оживленно говорила и делала комплименты звезде.

Также в программе приняли участие певица и актриса Беверли Найт, актерский состав "Sister Act", аргентинская танцевальная труппа "Malevo", поп-рок-группа McFly, певец Рик Эстли, поп-певица Зара Ларссон и певица и автор песен Палома Фейт. Зрителям показали и специальное выступление вест-эндского творения Деррена Брауна "Невероятно". Актеры фильмов "Король Лев", "Холодное сердце", "Аладдин", "Геркулес" и "Красавица и чудовище" отметили столетие Диснея на Королевском эстрадном представлении.

Кейт выглядела роскошно в бирюзовом вечернем платье от Safiyaa с широкими драматическими разрезными рукавами и украшенном камнями вырезом. Она дополнила свой роскошный ансамбль подходящими туфлями на каблуке, эффектными серьгами и блестящим клатчем.

Royal Variety Charity является престижным светским мероприятием, которое всегда посещают высокопоставленные члены королевской семьи. В прошлом году монархов представляли герцог и герцогиня Эдинбургские.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям отреагировали на обвинения в фотошопе на рождественском снимке.