4 прості звички, які допоможуть змінити життя та поліпшити здоров'я

Ваше здоров'я залежить від маленьких щоденних звичок, які й формують ваш спосіб життя. Внесіть мінімальні зміни і побачите, наскільки покращиться ваше здоров'я та самопочуття.

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Замість того, щоб щодня обіцяти собі, що дотримуватиметеся здорової дієти та ходитимете до спортзалу 7 днів на тиждень, спробуйте запровадити у своє життя кілька простих звичок. Ці невеликі зміни у вашому розпорядку дня, чи то кілька сеансів медитації на місяць, чи то вживання більшої кількості рослинної їжі, чи навіть активна прогулянка всією сім'єю, можуть мати велике значення. Про це пише Yahoo Life.

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Будьте активні

Фото: Freepik

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, показало, що заміна сидячого способу життя легкою фізичною активністю (LPA) може принести велику користь. Замість того щоб зосереджуватися винятково на певних заняттях, важливо просто частіше та більше рухатися, навіть виконуючи повсякденні справи. Наприклад, прогулянка з дітьми перед вечерею може мати значення. Крім того, це спонукає вас вести менш сидячий спосіб життя, що, як ми знаємо, має масу негативних наслідків для вашого здоров'я.

Не їжте пізно ввечері

Що раніше ви з'їсте перший та останній прийом їжі на день, то краще для здоров'я вашого серця, згідно з новим дослідженням. Дослідники виявили, що відтермінування першого прийому їжі пов'язане з вищим ризиком серцево-судинних захворювань. Кожна година відкладання сніданку збільшує ризик виникнення проблем із серцем на 6 %.

Згідно з дослідженням, ще одна звичка, якої слід уникати, — це надто пізнє вживання їжі ввечері. Прийом їжі пізніше 9 вечора на 28% збільшує ризик цереброваскулярних захворювань, таких як інсульт.

Це не єдине дослідження, яке виявило переваги раннього сніданку та відмови від їжі занадто пізнього прийому їжі. Дослідження, опубліковане в журналі Cell Metabolism, показало, що пізнє вживання їжі впливає на певні процеси в організмі, наприклад, на зменшення кількості енергії та зміну того, як ваш організм зберігає жир. З'ясувалося, що пізній прийом їжі може призвести до ожиріння та інших проблем зі здоров'ям.

Спробуйте медитацію

Фото: Getty

Певний тип йогічної медитації може принести велику користь. Учасники-початківці, які спробували два тижні йога-нідрі — своєрідного тренування медитації та усвідомленості, — виявили покращення якості сну, уваги та пам'яті.

Йога-нідра використовується для досягнення стану, що називається глибоким відпочинком без сну, або NSDR. На відміну від традиційної йоги, ця практика включає в себе розташування і виконання інструкцій щодо дихання або того, на чому ви зосередите свою увагу.

Це не перше дослідження, що показує переваги йога-нідри: дослідження 2020 року засвідчило, що ті, хто пробував йога-нідру, мали нижчий рівень стресу і поліпшення загального самопочуття. Ви можете знайти цю практику в студіях йоги, або ж можете спробувати її самостійно вдома, використовуючи відеоролики на YouTube, які допоможуть вам в освоєнні цієї практики.

Їжте більше рослинної їжі

Фото: Freepik

Фактори ризику розвитку діабету 2 типу зазвичай включають малорухливий спосіб життя і неправильне харчування, а також паління, вживання алкоголю і стрес. Але нове дослідження показує, що перехід на рослинну їжу, може значно знизити ймовірність розвитку захворювання. Дослідження, в якому взяли участь понад 113 000 учасників, показало, що дієта з високим вмістом свіжих фруктів і овочів і низьким вмістом продуктів тваринного походження знижує ризик діабету на 24 % навіть у людей з генетичною схильністю.

Крім того, нещодавнє дослідження Стенфордського університету засвідчило, що ті, хто дотримувався рослинної дієти, покращили показники серцево-судинної системи, зокрема знизили рівень "поганого холестерину", більше, ніж ті, хто дотримувався здорової дієти, що включає продукти тваринного походження.

Нагадаємо, нутриціолог назвала 4 харчові звички, які негативно впливають на ваше здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що які звички потрібно змінити, щоб прожити на 10 років довше.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.