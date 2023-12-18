4 простые привычки, которые помогут изменить жизнь и улучшить здоровье

Ваше здоровье зависит от маленьких ежедневных привычек, которые и формируют ваш образ жизни. Внесите минимальные изменения и увидите, насколько улучшится ваше здоровье и самочувствие.

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Вместо того чтобы каждый день обещать себе, что будете придерживаться здоровой диеты и ходить в спортзал 7 дней в неделю, попробуйте ввести в свою жизнь несколько простых привычек. Эти небольшие изменения в вашем распорядке дня, будь то несколько сеансов медитации в месяц, употребление большего количества растительной пищи или активная прогулка всей семьей, могут иметь большое значение. Об этом пишет Yahoo Life.

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Будьте активны

Фото: Freepik

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что замена сидячего образа жизни легкой физической активностью (LPA) может принести большую пользу.

Вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на определенных занятиях, важно то, чтобы вы просто чаще и больше двигались, даже выполняя повседневные дела. Например, даже прогулка с детьми перед ужином может иметь значение. Кроме того, это побудит вас вести менее сидячий образ жизни, который имеет массу негативных последствий для вашего здоровья.

Не ешьте поздно вечером

Чем раньше вы сїедите первый и последний прием пищи в день, тем лучше будет для здоровья вашего сердца, согласно новому исследованию. Исследователи обнаружили, что отсрочка первого приема пищи связана с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый час откладывания завтрака увеличивает риск возникновения проблем с сердцем на 6 %.

Согласно исследованию, еще одна привычка, которой следует избегать, — это слишком поздний прием пищи. Прием пищи позже 9 вечера на 28% увеличивает риск цереброваскулярных заболеваний, таких как инсульт.

Это не единственное исследование, которое выявило преимущества раннего завтрака и отказа от еды слишком позднего приема пищи. Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что поздний прием пищи влияет на определенные процессы в организме, например, на уменьшение количества энергии и изменение того, как ваш организм хранит жир. Выяснилось, что поздний прием пищи может привести к ожирению и другим проблемам со здоровьем.

Попробуйте медитацию

Фото: Getty

Определенный тип йогической медитации может принести большую пользу. Начинающие участники, которые попробовали две недели йога-нидрі — своего рода тренировки медитации и осознанности, — обнаружили улучшение качества сна, внимания и памяти.

Йога-нидра используется для достижения состояния, называемого глубоким отдыхом без сна, или NSDR. В отличие от традиционной йоги, эта практика включает в себя расположение и выполнение инструкций по дыханию или тому, на чем вы сосредоточите свое внимание.

Это не первое исследование, показывающее преимущества йога-нидры: исследование 2020 года показало, что те, кто пробовал йога-нидру, имели более низкий уровень стресса и улучшение общего самочувствия.

Хотя вы можете найти эту практику в студиях йоги, вы также можете попробовать ее самостоятельно дома, используя видеоролики на YouTube, которые помогут вам в освоении этой практики.

Ешьте больше растительной пищи

Фото: Freepik

Факторы риска развития диабета 2 типа обычно включают малоподвижный образ жизни и неправильное питание, а также курение, употребление алкоголя и стресс. Но новое исследование показывает, что переход на растительную пищу, может значительно снизить вероятность развития заболевания. Исследование, в котором взяли участие более 113 000 участников, показало, что диета с высоким содержанием свежих фруктов и овощей и низким содержанием продуктов животного происхождения снижает риск диабета на 24 % даже у людей с генетической предрасположенностью.

Кроме того, недавнее исследование Стенфордского университета показало, что те, кто придерживался растительной диеты, улучшили показатели сердечно-сосудистой системы, в том числе снизили уровень "плохого холестерина", больше, чем те, кто придерживался здоровой диеты, включающей продукты животного происхождения.

Напомним, нутрициолог назвала 4 пищевые привычки, которые негативно влияют на ваше здоровье.

Ранее Фокус писал о том, что какие привычки нужно изменить, чтобы прожить на 10 лет дольше.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.