Джордж Клуні вважає, що роль Меттью Перрі в "Друзях" не принесла йому "радості, щастя чи миру"

Актор розповів про свою дружбу з Перрі, із яким разом знімався у "Швидкій допомозі".

Related video

Джордж Клуні вперше розповів про свою спільну роботу з покійним Меттью Перрі, який помер від передозування кетаміну. За словами Клуні, який разом із Перрі знімався в серіалі "Швидка допомога", він увесь цей час боровся зі зловживанням наркотиками та не став щасливим, отримавши популярність. Про це пише People.

Джордж Клуні розповів про свою багаторічну дружбу з Меттью Перрі та про те, чому, на його думку, успіх актора в "Друзях" не приніс йому того щастя, якого він завжди хотів.

Просуваючи свій новий фільм "Хлопчики в човні", 62-річний Клуні згадав про свої стосунки з Перрі. Зокрема, Клуні зазначив, як багато років тому він став свідком боротьби Перрі із залежністю, коли дует знімався у своїх шоу на каналі NBC — "Швидка допомога" та "Друзі".

"Я знав Метта, коли йому було 16 років. Раніше ми разом грали в теніс. Він приблизно на 10 років молодший за мене. І він був чудовою, веселою, кумедною дитиною", — розповів Клуні.

Зірка "Одинадцяти друзів Оушена" згадав, як Перрі часто ділився своїми мріями про роль у популярному телешоу.

"Усе, що він говорив нам, тобто мені, Річарду Кайнду й Гранту Геслову, було: "Я просто хочу потрапити в ситком, чуваче. Я просто хочу потрапити у звичайний ситком, і я був би найщасливішою людиною на землі", — згадав Клуні слова Перрі.

Хоча Перрі врешті-решт отримав роль Чендлера Бінга в серіалі "Друзі", Клуні повідомив, що він так і не досяг своєї мети стати щасливим. Попри те, що його дитячі мрії здійснилися, він стверджував, що подвиг Перрі "не приніс йому ні радості, ні щастя, ні миру".

Оскільки "Швидка допомога" Клуні та "Друзі" знімалися "пліч-о-пліч" на одному й тому ж знімальному майданчику NBC, пара часто бачила один одного. "Швидка допомога" виходила в ефір із 1994 по 2009 рік, а "Друзі" — з 1994 по 2004 рік. У 1995 році Клуні навіть знявся як гість в епізоді легендарного ситкому.

"Спостерігати за тим, як це відбувається на майданчику, — ми були у Warner Brothers, ми були там поруч один із одним — було важко дивитися, тому що ми не знали, що з ним відбувається. Ми просто знали, що він незадоволений, і я поняття не мав, що він робить. Приймає по 12 таблеток вікодину на день. Це нагадування про те, що успіх, гроші й таке інше не приносять вам автоматично щастя, — сказав Клуні та резюмував: — Ви маєте бути задоволені собою та своїм життям".

28 жовтня Перрі був знайдений мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки.

Минулого тижня було встановлено, що зірка "Друзів" помер від гострого впливу кетаміну, згідно зі звітом про розтин коронера округу Лос-Анджелес. У документі також перераховані фактори, що сприяли його смерті: утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну.

Розтин показав, що Перрі "як повідомляється, був чистий протягом 19 місяців" до своєї смерті, хоча він практикував інфузійну терапію кетаміном, і останній курс лікування пройшов "за півтора тижні до" випадкового утоплення. Однак коронер зазначив, що "кетамін у його організмі на момент смерті не міг бути результатом цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить від 3 до 4 годин або менше".