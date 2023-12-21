Рідке золото. Вживання оливкової олії збільшує тривалість життя, — вчені

Дослідження показує, що вживання половини столової ложки оливкової олії на день знижує ризик смерті від будь-якої причини на 19%. І це ще не всі її переваги.

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Оливкова олія протягом століть була основним продуктом середземноморської дієти — дієти довголіття, і її користь для здоров'я ні для кого не секрет. Крім багатого смаку й аромату, оливкова олія відіграє ключову роль у забезпеченні довголіття і загального благополуччя. За даними Гарвардської медичної школи, у людей, які споживали більше половини столової ложки оливкової олії на день, ризик смерті від будь-якої причини протягом 28 років був на 19% нижчим. Ось як додавання оливкової олії до вашого щоденного раціону може сприяти більш довгому і здоровому життю. Про це пише OnlyMyHealth.

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Здоров'я серця

Фото: Freepik

Мононенасичені жири в оливковій олії, особливо олеїнова кислота, пов'язані з поліпшенням здоров'я серця, повідомляє журнал Американського коледжу кардіологів. Регулярне вживання оливкової олії може допомогти знизити рівень поганого холестерину і ризик серцево-судинних захворювань.

Протизапальні властивості

Оливкова олія містить потужні антиоксиданти, такі як поліфеноли, які борються із запаленнями в організмі, про що свідчать результати дослідження дослідників з Університету Дікіна. Хронічне запалення пов'язане з різними віковими захворюваннями, а протизапальна дія оливкової олії може сприяти довшому та здоровішому життю.

Здоров'я мозку

Фото: SciTechDaily

Дослідження показують, що мононенасичені жири в оливковій олії можуть чинити захисну дію і на мозок. Споживання оливкової олії пов'язане з нижчим ризиком зниження когнітивних функцій і нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Профілактика раку

Згідно з дослідженням Афінського університету, поліфеноли й антиоксиданти в оливковій олії можуть відігравати важливу роль у запобіганні деяких видів раку. Регулярне вживання оливкової олії пов'язане зі зниженням ризику раку молочної залози і колоректального раку.

Управління вагою

Фото: Freepik

Всупереч помилці, що всі жири сприяють збільшенню ваги, корисні жири в оливковій олії можуть допомогти в контролі ваги. Оливкова олія сприяє відчуттю ситості, знижуючи ймовірність переїдання, сприяючи підтримці ваги.

Регулювання рівня цукру в крові

Дослідження, опубліковане в журналі Nutrition & Diabetes, показало, що оливкова олія допомагає регулювати рівень цукру в крові. Це особливо корисно для профілактики та лікування діабету, який може вплинути на тривалість життя.

Включення високоякісної оливкової олії першого холодного віджиму до свого щоденного раціону може стати простим, але дієвим кроком на шляху до поліпшення вашого здоров'я і потенційного збільшення тривалості життя.

Нагадаємо, олія гхі — неймовірно цінний для здоров'я продукт, який шанували ще наші предки.

Раніше Фокус писав про те, чому рослинна олія викликає масу суперечок у світі здорового харчування,

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.