Багата спадкоємиця Айві Гетті показала фото зі своїм дідусем

90-річний Гордон Гетті — один із небагатьох нащадків Жана Пола Гетті, який майже уникнув так званого прокляття їхньої родини. І єдиний син Жана Пола Гетті, який залишився в живих.

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29-річна спадкоємиця мільярдних статків Айві Гетті показала фото зі своїм 90-річним дідусем Гордоном Гетті. Рідкісним знімком із сином великого і жахливого Жана Пола Гетті спадкоємиця поділилася у своєму Instagram.

Різниця у віці між 29-річною спадкоємицею Айві Гетті та її дідусем-композитором Гордоном Гетті, якому цього тижня виповнилося 90 років, становить 61 рік, проте пара подолала розрив між поколіннями, влаштувавши спільну вечірку з нагоди дня народження в Сан-Франциско, щоб відсвяткувати свій великий день.

Гордон — син нафтового магната Жана-Поля Гетті та його четвертої дружини Ені Рок.

Айві Гетті з дідусем та іншими родичами

Він успадкував частину акцій компанії Getty Oil, але не став продовжувати справу батька, а знайшов себе в мистецтві — він став одним із найуспішніших і найзабезпеченіших композиторів у світі. Крім того, нащадок мільярдера активно займається благодійністю і вкладає кошти в розвиток молодих талантів.

Втім, будучи в шлюбі з Енн Гілберт, Гордон регулярно заводив молодих коханок, одна з яких навіть народила від Гетті трьох дітей. Спочатку син мільярдера відмовлявся визнати батьківство, однак після тесту ДНК у нього не залишилося іншого вибору.

Саме Гордон і його нині покійна дружина Енн виховували Айві з дитинства. І саме Гордон вів Айві під вінець, коли вона 2021 року вийшла заміж за фотографа Тобі Енгеля.

Коли його запитали про секрет його довголіття, Гордон сказав: "Червоне м'ясо і червоне вино".

Нагадаємо, Жан Пол Гетті, колись найбагатша людина у світі, був одружений п'ять разів. У нього було п'ятеро дітей і 14 онуків. Але гроші сімейству Гетті щастя не принесли. Таблоїди навіть називали це "прокляттям Гетті".

Загальновідома історія викрадення онука Жана Пола. У 1973 році в Римі був викрадений його шістнадцятирічний онук Джон Пол Гетті III.

Протягом п'яти місяців Гетті-старший відмовлявся платити викуп у розмірі 17 мільйонів доларів, заявляючи: "У мене чотирнадцять онуків, якщо я сьогодні заплачу один пенні, тоді у мене буде чотирнадцять викрадених онуків".

Його не зворушив навіть той факт, що викрадачі надіслали йому відрізане вухо Джона. Навіть коли викрадачі знизили суму викупу до 3 мільйонів, мільярдер заплатив тільки 2,2 мільйона доларів, ще 800 тисяч він позичив своєму синові під 4 відсотки річних. Коли онук зателефонував дідові, щоб подякувати йому, той відмовився підійти до телефону.

Історія про викрадення Пола Гетті III лягла в основу фільму Рідлі Скотта "Всі гроші світу" і телесеріалу Денні Бойла "Траст".

Айві Гетті з кузеном-трансгендером Натсом Гетті Фото: Instagram ivygetty Айві Гетті з кузиною Вайолет Гетті Фото: Instagram ivygetty

Брати Гордона Гетті вмирали найчастіше не від природних причин, а від передозування наркотиків та інших надмірностей. А його молодший єдинокровний брат Тімоті осліп у дитинстві через пухлину головного мозку і помер у 12 років, коли батько відмовлявся оплачувати медичні рахунки.

"Прокляття Гетті" поширилося і на онуків Жан Пола, так, батька Айві, музиканта Джона Гілберта Гетті було знайдено мертвим у готельному номері. Він помер у 52 роки.