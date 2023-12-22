Даша Астафʼєва вперше розповіла про знайомство з молодшим бойфрендом

Свого обранця знаменитість приховує від прихильників.

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38-річна українська співачка та акторка Даша Астафʼєва зізналася, де познайомилася зі своїм новим бойфрендом. Подробицями особистого життя зірка поділилася в YouTube-проєкті Раміни Есхакзай "30+", де також знявся Олексій Дурнєв.

Ще на початку 2023 року Астафʼєва розповідала, що зустріла нове кохання, проте не розкривала імʼя обранця та історію знайомства пари. Наразі ж вона розкрила деякі карти. Виявилось, що закохані зустрілися в спортзалі, куди ходила артистка. Згодом бойфренд Даші Астафʼєвої написав їй у соцмережах, після чого почалося активне спілкування, а згодом стосунки.

"І тут він мені пише в Instagram: "Доброго вечора. Може, кудись сходимо?". Я відповідаю: "І куди ми сходимо?", а він каже: "На тверк". І я розумію, що це перша людина, яка мене так креативно запрошує. Я сходила і ніколи про цей тверк не пожалкую", — пригадує знаменитість.

Даша Астафʼєва

Також Даша Астафʼєва зізналася, що обранець набагато молодший за неї.

"Зустрічатися з молодшим хлопцем – це новий шар гумору. У мене всі друзі старші, вони кажуть: "Так ти на випускному могла тримати свого новонародженого бойфренда"", — розповідає співачка.

Даша Астафʼєва

Нагадаємо, Даша Астафʼєва розповіла, чому Потап заблокував її.

Також Фокус писав про смерть домашнього улюбленця Даші Астафʼєвої через "халатне ставлення" ветеринарів.