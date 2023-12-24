Біля ялинки: опубліковано новий портрет короля Чарльза ІІІ (фото)

Британський монарх записав традиційне різдвяне звернення.

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Опубліковано новорічний портрет 75-річного короля Великобританії Чарльза ІІІ. Знімок розмістили на Instagram-акаунті монаршої родини.

Суверен зображений у центральній кімнаті Букінгемського палацу під час зйомок традиційного різдвяного звернення.

"Центральна кімната виходить на балкон Букінгемського палацу з видом на Меморіал Вікторії та торговий центр, де натовп збирався, щоб відзначити коронацію", — написали на сторінці королівської родини в соцмережі.

Старший син покійної королеви Єлизавети ІІ позував у синьому костюмі та білій сорочці біля прикрашеної ялинки. Це його перше Різдво на новій посаді, адже коронація відбулася 6 травня 2023 року, попри те, що Чарльза проголосили королем одразу після смерті матері у вересні 2022.

Король Чарльз ІІІ

"Щасливого Різдва, Ваша Величносте, вам, вашій родині та вашому дому", "Хай живе король. Щасливого Різдва. Вам, Ваше Величносте, та щасливого Нового року", "З нетерпінням чекаю на вашу різдвяну промову", — пишуть у коментарях прихильники суверена.

Короля Чарльза ІІІ та королеву Каміллу коронували 6 травня 2023 року Фото: Getty

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ порушив традицію покійної Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про різдвяну листівку короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли.