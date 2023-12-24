Возле елки: опубликован новый портрет короля Чарльза ІІІ (фото)

Британский монарх записал традиционное рождественское обращение.

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Опубликован новогодний портрет 75-летнего короля Великобритании Чарльза ІІІ. Снимок разместили на Instagram-аккаунте монаршей семьи.

Суверен изображен в центральной комнате Букингемского дворца во время съемок традиционного рождественского обращения.

"Центральная комната выходит на балкон Букингемского дворца с видом на Мемориал Виктории и торговый центр, где толпа собиралась, чтобы отметить коронацию", — написали на странице королевской семьи в соцсети.

Старший сын покойной королевы Елизаветы II позировал в синем костюме и белой рубашке возле украшенной елки. Это его первое Рождество на новой должности, ведь коронация состоялась 6 мая 2023 года, несмотря на то, что Чарльза провозгласили королем сразу после смерти матери в сентябре 2022 года.

Король Чарльз III

"Счастливого Рождества, Ваше Величество, вам, вашей семье и вашему дому", "Да здравствует король. Счастливого Рождества. Вам, Ваше Величество, и счастливого Нового года", "С нетерпением жду вашу рождественскую речь", — пишут в комментариях сторонники суверена.

Короля Чарльза III и королеву Камиллу короновали 6 мая 2023 года Фото: Getty

Напомним, король Чарльз ІІІ нарушил традицию покойной Елизаветы II.

Также Фокус писал о рождественской открытке короля Чарльза III и королевы Камиллы.