Як не заснути до опівночі напередодні Нового року: прості поради

На думку експертів, кожен обирає свій варіант зустрічі Нового року, проте прості поради, як не проспати новорічну ніч, можуть стати в пригоді.

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Чи бувало у вас, що ви не лягали спати до опівночі напередодні Нового року? Якщо так, то що ви робили, щоб не заснути? Відповіді на ці та інші запитання ми знайшли на сторінках сайту Quora.

Безумовно, ми не думаємо, що тільки переддень Нового року особливий. Це просто вимір часу. Адже святкувати прихід нового року можна в будь-який час, усе залежить від вашого вибору. Разом з тим, кожен відчуває те, що відчуває. І взагалі іноді маленькі радощі — це саме те, що справді потрібно.

Отже, експерти та користувачі сайту Quora запропонували три версії того, як залишитися до Нового року бадьорим і веселим.

Версія 1: залишайтеся активними

Розважайте свій розум спілкуванням. Якщо ви зустрічаєте Новий рік із друзями або родиною, поговоріть із ними, щоб не заснути. Послухайте їхні історії. Смійтеся над їхніми жартами. Поговоріть із ними про їхні інтереси.

Залишайтеся на ногах. Танцюйте, гуляйте по дому або навіть запросіть друзів на змагання з віджимань. Що б ви не робили, просто намагайтеся не сидіти і не лежати. Чесно кажучи, ви не повинні почуватися надто комфортно, інакше ви можете заснути.

Робіть веселі речі. Грайте в ігри з друзями та родиною. Розігруйте людей. По черзі приймайте з усіма новорічні обіцянки. Робіть усе, що розважає ваш розум і підтримує вас. А ще — фотографуйте всіх у кумедних позах, потім буде що згадати.

Допомагайте в будь-якій справі. Якщо ви на вечірці, ви можете допомогти кухареві приготувати їжу для всіх. Ви навіть можете пограти в бармена і приготувати коктейлі для всіх охочих. Приєднайтеся також до наведення порядку. Допомога не тільки дасть змогу вам здобути прихильність господаря, а й зосередитися і не спати.

Версія 2: боротьба із сонливістю

Вживайте кофеїн — він блокує у мозку нейротрансмітери, що викликають сон, не дозволяючи вам заснути. Коли ви почнете відчувати сонливість, випийте чашку кави або що-небудь з кофеїном. Уникайте кофеїну в дні, котрі передують Нового року, оскільки при надмірному вживанні він стає менш ефективним.

До речі, більшість газованих напоїв містять кофеїн. Енергетичні напої, такі як Redbull і Monster, містять багато кофеїну. Деякі сорти темного шоколаду містять кофеїн. Тільки майте на увазі, що хоча це дуже ефективний метод, він шкідливий для здоров'я. Не пийте кофеїн часто на ніч, оскільки порушення циклу сну може завдати шкоди вашому здоров'ю.

Змініть температуру тіла. Тобто хлюпніть трохи холодної води на обличчя. Прийміть швидкий душ. Перемкніть воду з холодної на гарячу, а потім назад, щоб розбудити організм і поліпшити кровообіг. Подібний ефект можна отримати, жуючи лід або випиваючи холодний напій. Температурний шок додасть вашому тілу і розуму миттєвого припливу енергії.

Увімкніть світло. Вам буде важче заснути. Тобто зробіть своє оточення максимально яскравим. Можливо, вам захочеться перейти в іншу кімнату і ввімкнути там світло, щоб не турбувати інших людей.

Слухайте музику. Увімкніть улюблену веселу мелодію і дозвольте їй зарядити вас енергією. Збільште гучність настільки, наскільки зможете. Використовуйте навушники, якщо поруч є інші люди. Однак не збільшуйте гучність занадто сильно, інакше ви ризикуєте пошкодити слух. При цьому уникайте повільних пісень, які допоможуть вам розслабитися і заснути.

Подихайте свіжим повітрям. Якщо напередодні Нового року біля багато людей, це може зробити повітря дуже гарячим і вологим, що може викликати у вас сонливість. Вийдіть на вулицю, щоб отримати трохи свіжого кисню й омолодитися.

Насолоджуйтеся фільмом. Подивіться дійсно кумедний фільм, який задіє ваші емоції. Хороший бойовик прожене вашу сонливість і змусить вас нервувати. Водночас уникайте занадто довгих або повільних фільмів. Продовжуючи стежити за довгим і складним сюжетом, ви можете відчути себе спустошеним.

Використовуйте м'ятну олію. Запах м'яти може розбудити ваші почуття. Нанесіть трохи олії на руки, скроні та верхню губу. Запах може бути дуже сильним, тому вам, можливо, доведеться якийсь час триматися на відстані від людей.

Сильні цитрусові аромати також можуть допомогти. Тільки не використовуйте лаванду, вона може бути занадто розслаблюючою.

Версія 3: приготуйтеся не спати

Їжте продукти, багаті на вітаміни, які нададуть вам енергію. Вам знадобиться багато вітамінів С і В, а також жирних кислот омега-3, щоб дати собі енергію для неспання. Уникайте продуктів із триптофаном, таких як індичка, які можуть викликати у вас відчуття втоми і млявості.

Лосось і волоські горіхи є чудовим джерелом жирних кислот омега-3 і прискорюють обмін речовин. Апельсини та інші цитрусові є чудовим джерелом вітаміну С. Яйця і боби дуже багаті на вітамін B.

Їжте часто невеликими порціями, щоб підтримувати метаболізм. Рясний прийом їжі навпаки — може зробити вас млявим.

Спіть повних вісім годин напередодні ввечері. Переконайтеся, що вашому організму достатньо сну для роботи. Буде дуже складно накопичити достатньо енергії, щоб не спати напередодні Нового року, якщо ви не виспалися напередодні ввечері. Однак не перебільшуйте — занадто довгий сон може викликати у вас сонливість.

Прогуляйтеся. Вправи з низьким навантаженням можуть дати вам додаткову енергію. Здійсніть 30-хвилинну прогулянку напередодні Нового року, щоб розігнати кров і не заснути. Сонячне світло, яке ви отримуєте зовні, також допоможе вашому організму засвоювати вітамін D. Водночас врахуйте, що складні вправи з навантаженням можуть виснажити вас і викликати втому.

Подрімайте. Якщо ви турбуєтеся, що все одно не витримаєте до опівночі, подрімайте в середині дня. Встановіть будильник, щоб не проспати. Короткий сон тривалістю 45 хвилин або навіть менше додасть вам сил. Якщо ж ви заспите довше, ви можете ще більше втомитися.

Якщо у вас є час, 90-хвилинний сон дасть змогу вашому тілу пройти цикл швидкого сну, який може компенсувати той сон, що ви втратите в новорічну ніч.

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