Гелена Крістенсен відсвяткувала 55-річчя, занурившись у крижане озеро

Супермодель поділилася фото зі святкування свого дня народження. Гелена показала приголомшливу фігуру в леопардовому купальнику.

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Гелена Крістенсен святкує свій 55-й день народження, купаючись у замерзлому озері та демонструючи ідеальні форми в леопардовому купальнику. Супермодель 1990-х повідомила, що підтримала щорічну традицію, стрибнувши в крижану воду на свій день народження. Про це пише Daily Mail.

Супермодель опублікувала кілька знімків в Instagram, щоб розповісти, що вона взяла участь у своїй щорічній традиції купатися в крижаному озері на честь дня народження.

Роздягнувшись до купальника з леопардовим принтом, Гелена продемонструвала свою підтягнуту фігуру і стрибнула в крижану воду.

Супермодель також зазначила, що її приголомшлива зовнішність — це спадкове, поділившись знімком своєї матері Ельзи, яка також взяла участь у крижаному купанні.

Після ранкового купання, Гелена провела свій день народження з сім'єю, насолоджуючись святковим тортом і домашнім перцем чилі, приготованим її матір'ю.

Дівчина з обкладинки Vogue Гелена Крістенсен здобула популярність наприкінці вісімдесятих, ставши однією з найпопулярніших моделей свого часу.

Її головна роль у музичному кліпі на хіт Кріса Ісаака Wicked Game, який увійшов до десятки найсексуальніших відео всіх часів за версією MTV, зробила її відомою в усьому світі.

До 1996 року Френк ДеКаро з New York Times згадав її та інших супермоделей Сінді Кроуфорд, Крісті Терлінгтон, Клаудію Шиффер, Наомі Кемпбелл, Лінду Євангелісту і Ель Макферсон у статті "Чудова сімка".

Прикрашаючи обкладинки провідних модних журналів упродовж понад трьох десятиліть, Гелена сама стала досвідченим фотографом, чиї роботи з'являлися в Elle, Marie Claire і Nylon.

З 1998 по 2003 рік Гелена зустрічалася з кількома знаменитостями, зокрема із зіркою "Ходячих мерців" Норманом Рідусом. У них є син Мінгус Рідус, якому зараз 24 роки.

З 1991 по 1995 рік її також пов'язували романтичні стосунки з покійним співаком INXS Майклом Гатченсом.

Крім своєї роботи, Гелена нині є послом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Нагадаємо, раніше син Гелени Крістенсен і Нормана Рідуса з'явився на обкладинці Vogue Hommes.