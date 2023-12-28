До самогубства зірка "Паразитів" Лі Сон Гюн благав поліцію не повідомляти пресу про його допит

Акторові було відмовлено в проханні. І через чотири дні він наклав на себе руки.

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Зірка оскароносних "Паразитів" Лі Сон Гюн благав поліцію не повідомляти пресу про його допит з приводу змови з шантажем і наркотиками, але йому було відмовлено. Актор постав перед трьома публічними допитами з приводу ймовірного вживання наркотиків. І через лічені дні він наклав на себе руки. Про це пише Daily Mail.

Лі Сон Гюн, найвідоміший за роллю Пак Дон Іка у фільмі Пон Джун Хо "Паразити", який здобув премію "Оскар" 2019 року, був знайдений мертвим у своїй машині у віці 48 років 27 грудня в парку Варен у Сеулі.

Актор наклав на себе руки, коли поліція допитувала його за звинуваченнями в незаконному вживанні наркотиків, а також у вживанні марихуани та інших речовин у будинку господині місцевого бару. Актор стверджував, що вона обманом змусила його прийняти наркотики, і сказав, що він не знав, що вживає. Після господиня бару намагалася його шантажувати.

Лі Сон Гюн Фото: Getty

Адвокат актора і сам він просив поліцію не допускати пресу на останній допит, який відбувся минулої суботи. Але поліція відхилила це прохання, за словами юридичних джерел.

Адвокат Лі Сона заявив у вівторок, за день до того, як було знайдено тіло актора, що він сподівається, що будь-які майбутні допити будуть проводитися за закритими дверима, заявивши, що його клієнт почувався жахливо.

Смерть актора викликала хвилю співчуття як з боку представників кіноіндустрії, так і громадськості, а також запитання з приводу очевидно жорсткого і публічного характеру розслідування.

Голова районної поліції, яка розслідувала справу про самогубство Лі Сон Гюна, заявив, що весь процес був виправданий і здійснений за згодою Лі.

Він висловив "глибокий жаль" у зв'язку з його смертю і висловив співчуття родині.

Начальник столичної поліції Інчхона Кім Хі Чжун сказав, що три публічні допити актора, включно з останнім, який тривав усю ніч, був необхідний для того, щоб почути його точку зору, і проводився в присутності його адвоката.

"Розслідування у справі загиблого проводилося на підставі конкретних протоколів, свідчень і доказів та відповідно до встановлених законом процедур", — сказав він.

Сун Гюн з'являвся перед поліцією і перед журналістами в період із жовтня до грудня, востаннє напередодні Різдва.

Сун Гюн відмовився відповідати на запитання журналістів про пред'явлені йому звинувачення, але заявив, що повністю співпрацює зі слідством.

Пізніше його знайшли мертвим у машині в парку Сеула після того, як його оголосили зниклим безвісти. Передбачається, що він спалив вугільні брикети в салоні і задихнувся в диму.

Поліція біля машини Лі Сон Гюна

Востаннє Лі бачили на публіці рано вранці в неділю після 19-годинного допиту.

Юн Хі Гин, генеральний комісар Національного поліцейського управління (NPA), заперечує, що причиною смерті актора стало необґрунтоване розслідування.

Він додав, що вивчить практику проведення розслідувань.

Колишній президент Південної Кореї Мун Чже Ін, який до приходу в політику був юристом з прав людини, був серед тих, хто критикував дії поліції і сенсаційні повідомлення про цю справу в ЗМІ.

"Практика, яка завдає величезної шкоди чиїйсь честі та характеру, наприклад, надмірне розміщення людей на фотолінії ЗМІ та підштовхує їх до крайнього вибору, має бути припинена", — написав Мун на своїй сторінці у Facebook.

Колеги з кіноіндустрії відвідали меморіал, встановлений у пам'ять про Лі, зокрема режисер "Паразитів" Пон Джун Хо і актор популярного серіалу Netflix "Гра в кальмара" Лі Чжон Чже.

Колеги з кіноіндустрії відвідали меморіал, встановлений на згадку про Лі

У Південній Кореї діють надзвичайно суворі закони проти вживання наркотиків. Тим, хто продає або купує марихуану, загрожує термін від року до 14 років. Тих, хто її вживає, можуть засудити до тюремного ув'язнення на строк до п'яти років або штрафу на суму до 37 600 доларів.

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