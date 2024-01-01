Донька Моніки Беллуччі показала нові кадри з бойфрендом (фото)

Дева Кассель та її обранець зустріли Новий 2024 рік у Бразилії. Пара підтвердила стосунки наприкінці жовтня 2023.

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19-річна італійська модель та акторка Дева Кассель показала нові кадри з бойфрендом. Знімки донька Моніки Беллуччі опублікувала в Instagram з 1 млн підписників.

У кадрі юна знаменитість постала у світлому відвертому топі, позуючи з новим коханим. Дева приміряла сережки та підвіску, уклавши волосся в пучок. Вона цілувала 24-річного італійського актора та модель Саула Нанні, який постав у білій сорочці.

Спадкоємиця французького актора Венсана Касселя та італійської акторки Моніки Беллуччі ніяк не підписала колаж фото з Нанні. Проте, судячи з усього, таким чином вони зустріли Новий 2024 рік.

Дева Кассель та Саул Нанні Фото: Instagram/Deva Cassel

Новий роман Дева підтвердила наприкінці жовтня 2023 року.

"Це правда", — підписала вона тоді чорно-білі кадри. На фото пара позувала під час відпочинку на яхті. Зокрема, модель показала момент їхнього поцілунку.

Дева Кассель та Саул Нанні

Саул також поділився кількома новорічними кадрами з коханою, з якою він, як виявилось, перебуває в сонячній Бразилії.

Дева Кассель та Саул Нанні Фото: Saul Nanni\Instagram Дева Кассель та Саул Нанні Фото: Saul Nanni\Instagram

Влітку 2022 року Кассель зустрічалася з Лукою Саландрою. Колишній коханий Деви також працював у сфері моделінгу. Втім, через певний час пара розпалася.

Нагадаємо, як Моніка Беллуччі та Венсан Кассель допомогли Деві під час розвитку її карʼєри.

Також Фокус писав про зйомку Деви Кассель топлес для глянцю.