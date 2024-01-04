Селена Гомес завершує музичну карʼєру та пояснила чому

Зірка сцени планує випустити останній альбом. Вона зізналася, що втомилася.

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31-річна американська співачка Селена Гомес зізналася, що в неї є "ще один альбом", перш ніж вона повністю відійде від музики. Про це повідомляє E! News.

"Я почала дуже веселитися з музикою, а потім гастролі були справді веселими", — розповіла Гомес в епізоді подкасту "Smartless", отриманого виданням.

"Але я одночасно робила своє телешоу ["Чаклуни з Вейверлі"], і мені це було дуже весело, тому я просто продовжувала", — згадує знаменитість, додавши, що тепер вона планує зупинитися на чомусь конкретному.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Зокрема, співачка зізналася, що випустить ще один альбом і зосередить свою увагу на акторстві.

"Я хочу відпочити, бо я втомилася", — зазначила артистка.

Селена Гомес випустила три альбоми після свого першого сольного проєкту "Stars Dance" у 2013 році. Останнім альбомом знаменитості став "Rare" у 2020 році. Вона знімалася в кількох телешоу та фільмах, паралельно створюючи музику.

Селена Гомес

Попри музичний успіх, Гомес не гастролювала після свого туру "Revival" у 2016 році, який вона скасувала на півдорозі через проблеми з психічним здоров’ям на тлі діагнозу вовчак.

Зірка знімається в популярному серіалі "Убивства в одній будівлі". Зокрема, вона володіє косметичним брендом Rare.

Нагадаємо, Селена Гомес прикрасила обкладинки Vogue.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Селени Гомес.