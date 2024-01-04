Селена Гомес завершает музыкальную карьеру и объяснила почему

Звезда сцены планирует выпустить последний альбом. Она призналась, что устала.

Related video

31-летняя американская певица Селена Гомес призналась, что у нее есть "еще один альбом", прежде чем она полностью отойдет от музыки. Об этом сообщает E! News.

"Я начала очень веселиться с музыкой, а потом гастроли были действительно веселыми", — рассказала Гомес в эпизоде подкаста "Smartless", полученного изданием.

"Но я одновременно делала свое телешоу ["Колдуны из Вейверли"], и мне это было очень весело, поэтому я просто продолжала", — вспоминает знаменитость, добавив, что теперь она планирует остановиться на чем-то конкретном.

Селена Гомес Фото: Getty Images

В частности, певица призналась, что выпустит еще один альбом и сосредоточит свое внимание на актерстве.

"Я хочу отдохнуть, потому что я устала", — отметила артистка.

Селена Гомес выпустила три альбома после своего первого сольного проекта "Stars Dance" в 2013 году. Последним альбомом знаменитости стал "Rare" в 2020 году. Она снималась в нескольких телешоу и фильмах, параллельно создавая музыку.

Селена Гомес

Несмотря на музыкальный успех, Гомес не гастролировала после своего тура "Revival" в 2016 году, который она отменила на полпути из-за проблем с психическим здоровьем на фоне диагноза волчанка.

Звезда снимается в популярном сериале "Убийства в одном здании". В частности, она владеет косметическим брендом Rare.

Напомним, Селена Гомес украсила обложки Vogue.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Селены Гомес.