Кім Чен Ин відсвяткував 40-річчя: цікаві факти про диктатора

Як Кім Чен Ин перетворився з дитини, одержимої баскетболом, на безжального диктатора, який любить ядерну зброю і тримає свій народ за "залізною завісою". Що відомо про людину, яка приховує навіть точну дату свого народження.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, імовірно, минулого понеділка, 8 січня, відзначив своє 40-річчя. Імовірно, тому що насправді ніхто не знає коли саме народився Ин і скільки йому виповнилося. Це секретна інформація. Що ми знаємо про північнокорейського диктатора, який був фанатом баскетболу, полюбляв американський фастфуд, а зрештою перетворився на безжалісного лідера, що страчує своїх ворогів і погрожує ядерною зброєю усьому світу, пише Daily Mail.

Його день народження, імовірно 8 січня, є секретною подією в Північній Кореї. Уряд США вказує рік народження Кіма як 1984, тобто цього року йому виповниться 40 років. У КНДР не було жодних публічних заяв або святкувань, оскільки державні ЗМІ в цей день десятиліттями зберігали мовчання — на відміну від дат народження покійного батька Кіма і діда-засновника Північної Кореї. Їхні дні народження є національними святами в КНДР.

Дитинство Кім Чен Ина

Більшу частину своєї юності Кім був прихований від очей. Він був молодшим сином другого правителя Північної Кореї Кім Чен Іра, і мало хто навіть знав про його існування і чув його ім'я.

Дитяче фото Кім Чен Ина Фото: KCNA

Але все змінилося трохи більше ніж 13 років тому, коли — 17 грудня 2011 року — помер його 70-річний батько, і Кім — у віці всього 27 років — опинився в центрі уваги як новий правитель КНДР.

Уряд США вказує рік народження Кіма як 1984, тобто цього року йому виповниться 40 років.

Кім був першим північнокорейським лідером, який народився громадянином цієї країни. Кім Ір Сен, засновник держави, народився за японського колоніального правління, а його батько Кім Чен Ір — народився в селі Вятське Хабаровського краю за часів СРСР.

Кім Чен Ин — другий із трьох дітей. Його старший брат Кім Чен Чхоль народився 1981 року, а його молодша сестра Кім Е Чжон, імовірно, народилася 1987 року.

Кім Чен Ин із сестрою Кім Йо Чжон Фото: Yonhap

За словами Кенджі Фудзімото, японського суші-кухаря, який понад десять років працював на сім'ю Кім, молодий Чен Ин був запальним і хворобливим.

На той час, коли народився Кім Чен Ин, його сім'я накопичила величезні статки, тож його ростили в розкоші і він ні в чому не знав відмови.

Зараз Кім відомий своєю антиамериканською риторикою, але в дитинстві він був одержимий голлівудськими фільмами, американським баскетболом і гамбургерами з "Макдональдса". За словами Фудзімото, він вмовляв його з'їздити в Пекін за Біг-Маками на приватному літаку.

Кухар розповів, що Кім Чен Ин навчився водити машину в сім років і отримав свій перший "Мерседес", коли йому виповнилося 10.

"Чен Ин завжди був дуже дорослим і ненавидів, коли з ним поводилися як із дитиною", — згадував Фудзімото 2012 року.

Усі діти Кім Чен Іра, а також мати двох його молодших синів жили у Швейцарії.

Кім відвідував приватну міжнародну школу Берна в Гюмлігені у Швейцарії під ім'ям "Чол Пак", або "Пак Чол" із 1993 до 1998 року. Тоді його всюди супроводжував старший учень, скоріше за все його охоронець.

Інші студенти на той час описували його як сором'язливого, але хорошого учня, який добре ладнав з однокласниками і любив баскетбол.

"Він був кумедним. У нього було гарне почуття гумору. Він чудово з усіма ладнав", — згадував колишній однокласник Кіма.

З 1998 по 2000 рік він відвідував іншу школу — державну школу Лібефельда Штайнхельцлі в Кеніці, недалеко від Берна, під ім'ям "Пак Ун". У школі його знали, як сина службовця посольства Північної Кореї в Берні.

Як і у випадку з його першою школою, однокласники описували Кіма як добре складеного й амбітного учня, який любив грати в баскетбол. Інші говорили, що він соромився дівчат, був одержимий баскетболом і комп'ютерними іграми і навіть "годинами малював олівцем суперзірку "Чикаго Буллз" Майкла Джордана".

Хоча він, як кажуть, досяг успіху в спорті, його оцінки і рейтинг відвідуваності, були не на висоті, а в 2000 році він раптово покинув Швейцарію. Повернувшись до Північної Кореї, Кім, як вважають, вступив до Університету Кім Ір Сена, провідної школи підготовки офіцерів у Пхеньяні.

Кім Чен Ин на параді Фото: North Korea's Korean Central News Agency

Він навчався там з 2002 по 2007 рік, отримавши ступінь з фізики, а потім отримав ще один ступінь армійського офіцера у Військовому університеті імені Кім Ір Сена. Першою офіційною фотографією Кіма в дорослому віці стала групова фотографія, зроблена у вересні 2010 року наприкінці партійної конференції.

Кім Чен Ин на посаді вищого керівника КНДР

Кім Чен Ір помер 17 вересня 2011 року від обширного серцевого нападу під час поїздки на поїзді в Пхеньяні.

Ця новина облетіла Північну Корею і весь світ два дні потому, коли найвідоміша ведуча новин Північної Кореї Лі Чун Хі оголосила про це по центральному телебаченню Кореї, підтвердивши, що Кім Чен Ин обійняв посаду свого батька, назвавши його "Великим наступником".

Кім Чен Ин Фото: North Korea's Korean Central News Agency

За кілька місяців до смерті батька Кім раптово отримав звання чотиризіркового генерала і заступника голови військової комісії правлячої партії.

Перебіжчики розповіли, що в цей час проводили спеціальні уроки про Кіма, на яких громадянам розповідали про "молодого генерала" і вчили пісні, що прославляють його.

Дехто передбачав, що Кім піде протягом кількох тижнів або місяців, що призведе до повного краху режиму і країни, а можливо, навіть до захоплення влади Китаєм.

Страти за часів Кім Чен Ина

Однак такого колапсу не сталося. Натомість Кім консолідував свою владу, швидко розпочавши чистку партійного апарату. У перші роки правління Кіма зникли десятки високопоставлених діячів адміністрації Пхеньяна.

Перебіжчики таємно вивозили з країни жахливі історії про те, як неугодних страчували із зенітних гармат, мінометних снарядів і вогнеметів.

Мабуть, найвідоміший і ретельно продуманий замах було скоєно на старшого брата Кіма, Кім Чен Нама, який знепритомнів і помер в аеропорту Куала-Лумпура в Малайзії 2017 року.

Пізніше з'ясувалося, що північнокорейські агенти, видаючи себе за жартівників у соціальних мережах, обманом змусили двох довірливих жінок взяти участь у шоу на YouTube.

Індонезійка Сіті Айсія і в'єтнамка Доан Тхі Хуонг — пізніше розповіли, як їх завербував у Куала-Лумпурі чоловік, який назвався продюсером японського реаліті-шоу, який сказав їм, що готовий зробити їх знаменитими.

Вони погодилися, і Сіті згадувала, як вони тренувалися: підбігали до чоловіків у торгових центрах, змащували їх дитячою олією і тікали. Потім, 31 лютого 2017 року, їх попросили повторити трюк із конкретним чоловіком в аеропорту Куала-Лумпура.

Але Кім Чен Нама намазали не безпечним маслом, а нервово-паралітичним агентом VX. Попри те, що він одразу звернувся по допомогу, йому не змогли допомогти і він помер в агонії.

Сіті і Доан, вирішивши, що розіграш вдався, вийшли з аеропорту і були швидко спіймані службами безпеки Малайзії. Наступні два роки вони провели у в'язниці, їм загрожувала смертна кара, але пізніше їх звільнили після того, як судді прийняли їхні твердження про те, що вони нічого не знали про змову з метою вбивства.

Перед смертю Нама найгучнішою стратою при Кімі була страта Чан Сон Тхека — дядька диктатора.

Чан обіймав посаду комісара національної оборони і, як вважають, був фактичним лідером країни, коли здоров'я Кім Чен Іра погіршилося, а також у перші місяці правління Кім Чен Ина.

Але він швидко впав у немилість і до грудня 2012 року став помітно відсутнім на гучних зустрічах. Його змінили на посаді посланця Китаю в 2013 році, а в листопаді того ж року він зник з поля зору громадськості. Наступного місяця його звинуватили в тому, що він "зрадник на століття", заарештували перед телекамерами і негайно стратили.

Офіційно Північна Корея заявляє, що його було розстріляно. У Південній Кореї вважають, що це зробили із зенітної гармати.

О Сан Хон, заступник міністра громадської безпеки Північної Кореї і близький союзник Чана, був убитий приблизно в той самий час за його підтримку — імовірно, спалений живцем за допомогою вогнемета.

Ще одним загиблим від зенітного вогню став Хен Ен Чхоль, колишній міністр оборони Північної Кореї, який, очевидно, викликав невдоволення Кіма, коли заснув під час його виступу.

Офіційно звинувачений у "непокорі наказам", Хен, який ніс труну на похороні Кім Чен Іра, був страчений 30 квітня 2015 року на очах у сотні спостерігачів, повідомило шпигунське агентство Південної Кореї.

Також було вбито Кім Чхоля, чиновника другого ешелону міністерства оборони, якого, ймовірно, підірвали мінометним снарядом у 2012 році. Він розважався з повією під час жалоби за Кім Чен Іром, коли Кім-молодший заборонив веселощі.

Лі Ен Хо, колишнього начальника штабу оборони, наприкінці 2012 року помістили під домашній арешт, але 2017 року перебіжчики повідомили, що насправді його було вбито.

Знакові події за час правління Кім Чен Ина

Зміцнивши свій контроль над Північною Кореєю, Кім приступив до створення свого іміджу. Можливо, найбільш символічними моментами стали дві поїздки Кіма на гору Пекту — найвищу гору Північної Кореї, що посідає центральне місце в міфології комуністичного режиму. Туди Кім вирушив у пальто і верхи на білому жеребці.

Кім Чен Ин верхи на коні Фото: KCNA

Обидві поїздки відбулися ближче до кінця 2019 року, через кілька місяців після того, як ядерні переговори з Дональдом Трампом зайшли в глухий кут. Спостерігачі припустили, що вони були покликані сигналізувати про відмову від минулого і рішучість побудувати інше майбутнє.

Також бурхливо обговорюється його малоймовірна дружба з американською зіркою баскетболу Деннісом Родманом.

Родман відвідував КНДР у 2013 році з трьома членами Harlem Globetrotters. Він знову відвідав країну в січні 2014 року разом із кількома іншими гравцями НБА і провів баскетбольний матч.

Незважаючи на те, що Родман зазнав критики за зближення з одним із найжорстокіших диктаторів у світі, він знову вирушив до Північної Кореї у 2017 році і подарував Кіму книгу Дональда Трампа "Мистецтво угоди".

Кім Чен Ин і ядерна зброя

Хоча його батько і дід займалися ядерною програмою, молодий правитель віддався цьому проєкту із завзяттям, яке набагато перевершувало його попередників.

За перші чотири роки свого правління він провів більше ракетних випробувань, ніж його батько і дід разом узяті — і це ще до того, як він почав випробовувати ракети великої дальності, які налякали світових лідерів у 2017 році.

Кім Чен Ин Фото: North Korea's Korean Central News Agency

Незабаром з'явилися ознаки того, що Кім сповнений рішучості продовжити реалізацію програми озброєнь країни, яка офіційно заборонена міжнародною хартією, після успішного запуску супутника в космос у 2012 році.

Три покоління однієї і тієї самої ракети — "Хвасонг-12", "Хвасонг-14" і "Хвасонг-15", становлять основу ядерних сил Північної Кореї і остання з яких, як вважають, здатна долетіти до США.

18 грудня 2023 року відбулися випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-18".

А кількома роками раніше, у 2017 році було проведено випробування настільки потужної бомби, що було зафіксовано землетрус магнітудою 6. Вибух був настільки сильним, що частина гори над випробувальним комплексом обвалилася, при цьому деякі робітники, які спостерігали за вибухом, загинули.

Передбачається, що випробувальний комплекс було зруйновано внаслідок вибуху, і відтоді його не використовували.

Кім Чен Ин із донькою на військовому заводі

Якби не ядерна зброя, світ міг би практично ігнорувати присутність на карті світу Північної Кореї. Однак це одна з дев'яти країн, що володіють ядерною зброєю, поряд зі США, Росією, Францією, Китаєм, Великою Британією, Пакистаном, Індією та Ізраїлем.

Особисте життя Кім Чен Ина

Кім часто відвідує військові заводи і спостерігає за навчаннями, але також він прославився тим, що відкрив перший парк атракціонів у Пхеньяні 2012 року. Він також відомий тим, що любить водні гірки і має приватний аквапарк на одному зі своїх дачних комплексів.

Кім Чен Ин із дочкою Фото: Yonhap

З моменту приходу до влади Кім намагається перетворити країну на туристичний напрямок, витрачаючи гроші на гірськолижні курорти, аквапарки, аеропорти та курортні міста.

До приходу до влади Кім був відомий як ловелас: він залицявся до кількох членів жіночого оркестру. Але 2012 року ЗМІ КНДР повідомили, що "блискучий товариш" одружений. Його дружиною стала Лі Соль Чжу, дочка вчителя і лікаря.

Кім Чен Ин із донькою та дружиною Фото: Скриншот

Передбачається, що у пари троє дітей. Але загальновідома тільки його дочка Кім Чжу Е, друга дочка Ина, якій, імовірно, десять років. Дівчинку готують, як спадкоємицю. Вона постійно супроводжує батька під час його офіційних візитів. Про інших дітей Кім Чен Ина нічого не відомо.

Кім Чен Ин із донькою Фото: Yonhap

Попри публічність північнокорейського лідера, про нього відомо мало. У 2021 році, як вважається, він тяжко захворів. Ходили чутки, що він навіть помер і був замінений двійником. Але в підсумку Кім знову з'явився на публіці.

Кім Чен Ин відомий, як любитель делікатесів і завзятий курець. Ймовірно, він страждає від подагри і захворювань серця.

Як і його батько, він не літає на літаках і пересувається виключно на бронепоїзді, в якому також возять його лімузин.

Кім Чен Ин і його бронепоїзд Фото: kcna.kp

Нагадаємо, вважається, що під час обстрілу Харкова 2 січня, ЗС РФ використовували саме північнокорейські ракети. Вони відрізняються від "Іскандерів" і недбало зібрані. Також номери на деталях намагалися прибрати. Але розслідування ще триває.