Бредлі Купер і Омар Сі в стильних образах сходили на модний показ Louis Vuitton

Фаррелл Вільямс, новий креативний директор бренду, віддав данину поваги американському вестерну. Це був його третій показ.

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Фаррелл Вільямс відкрив Тиждень чоловічої моди в Парижі з показу Louis Vuitton під своїм авторством. Це був його третій показ після дебюту і передосіннього показу, який відбувся в Гонконзі минулого місяця. На показ у Jardin d'Acclimatation, розташованому за Фондом Louis Vuitton у Парижі, прийшли близько 1200 гостей, зокрема Бредлі Купер, Джексон Ван, Карлі Клосс, Омар Сі та зірки K-pop. Про це пише Vogue Business.

Планка була висока після зоряного дебютного шоу в червні 2023 року, яке включало в себе виступ Jay-Z і зібрало 42 мільйони доларів в рамках медіа-ефекту (MIV), за даними постачальника послуг з аналітики технологій і соціальних мереж Launchmetrics. Показ Осінь/Зима 2024 не розчарував, знову змішавши світи моди, музики, розваг і кулінарії.

Бредлі Купер на показі Louis Vuitton Фото: Getty Images

Хоча в чоловічому одязі, як і раніше, домінують укорочені силуети, колекція Вільямса з 80 образів була натхненна Диким Заходом. Були ковбойські сорочки, штани і силуети робочого одягу, збагачені такими деталями, як бірюзові намистини, аплікація і вишивка.

Показ Louis Vuitton

"У хорошому сенсі це було трохи перебором", — сказав Антоніо Беллоні, керуючий директор LVMH Group.

Рекламний щит із написом "Париж, Вірджинія" задавав тон місцю проведення шоу (Вільямс народився у Вірджинія-Біч). Зображення на щиті було розроблено штучним інтелектом і нагадувало Долину Монументів у Колорадо.

Колекція включала колаборацію з американським виробником взуття Timberland, про яку дизайнер кілька днів тому повідомляв у своєму неофіційному акаунті в Instagram @Skateboard. У межах співпраці було створено 10 різних дизайнів типових робочих черевиків Timberland, включно з черевиками обмеженої серії з люверсами і підвісками на язичку з монограмою LV зі справжнього золота. Вільямс уже щонайменше один раз співпрацював з Timberland, перш ніж приєднатися до Louis Vuitton, зокрема, зі своїм брендом Billionaire Boys Club на Bee Line 2015 року.

Фаррелл Вільямс на показі Louis Vuitton

До кастингу увійшли репер Pusha T і французький фехтувальник Енцо Лефор, який став послом Louis Vuitton і LVMH у жовтні 2023 року в межах партнерства LVMH та Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

А серед гостей шоу були Бредлі Купер у стильному пальто і ціла команда шанувальників попередньої колекції Louis Vuitton у клітинку — Омар Сі, Ендрю Скотт, Вілл Поултер і Дев Гайнс.

Омар Сі на показі Louis Vuitton Фото: Getty Images

Після шоу гості, не звертаючи уваги на холод, скуштували барбекю і смажену курку, приготовану знаменитим шеф-кухарем Жаном Імбером, які подавали з фургонів вуличної їжі. Після виступили музичні гурти корінних народів Північної Америки.

Нагадаємо, співпраця Фаррелла Вільямса з Louis Vuitton почалася зі скандалу. Його модні окуляри в дорогоцінній оправі виявилися плагіатом антикварного артефакту.