У Сари Фергюсон, герцогині Йоркської, діагностували рак шкіри

Злоякісну меланому діагностували у 64-річної Ферґі всього через кілька місяців після лікування від раку молочної залози. Зараз герцогиня Йоркська перебуває в Австрії.

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У Сари Фергюсон діагностували рак шкіри всього через кілька місяців після лікування раку грудей. Герцогині Йоркській видалили родимку, яка виявилася злоякісною меланомою, найбільш серйозним типом раку шкіри. Фергі, як її називають, уже третій член королівської сім'ї Великої Британії, у якого виявилися проблеми зі здоров'ям. Раніше цього місяця в лікарні опинилися король Чарльз і Кейт Міддлтон. Про це пише Daily Mail.

Це сталося після того, як торік 64-річна жінка перенесла операцію на грудях й інсайдери заявили, що для неї це були "непрості часи".

Сара Фергюсон із доньками: принцесами Беатріс і Євгенією Фото: Getty Images

Сарі Фергюсон видалили кілька родимок під час операції минулого року і одна з них виявилася злоякісною.

Колишня дружина принца Ендрю провела кілька останніх тижнів в Австрії в розкішній клініці MAYRLIFE в Альтаузі після того, як відсвяткувала Різдво з королівською сім'єю в Сандрінгемі. Ця клініка користується популярністю серед селебріті: раніше там лікувалися Наомі Кемпбелл, Карлі Клосс і Ребел Вілсон.

Є надія, що рак було виявлено досить рано, і в неї більше не буде проблем, але їй доведеться пройти додаткові обстеження, щоб визначити, чи поширився він.

Меланома — це тип раку шкіри, який може поширюватися на інші ділянки тіла, переважно через вплив ультрафіолетового світла від сонця або соляріїв.

Люди з більш блідою шкірою, великою кількістю родимок і сімейним анамнезом раку шкіри, як правило, піддаються більшому ризику розвитку цього захворювання.

Представник Сари Фергюсон, герцогині Йоркської, сказав: "Після того, як цього літа їй поставили діагноз ранньої форми раку грудей, у Сари, герцогині Йоркської, тепер діагностовано злоякісну меланому. Її дерматолог попросив видалити і проаналізувати кілька родимок одночасно з реконструктивною операцією після мастектомії, і одна з них була ідентифікована як ракова. Вона проходить подальше розслідування, щоб переконатися, що це було виявлено на ранніх стадіях. Очевидно, що ще один діагноз, поставлений незабаром після лікування раку грудей, викликає занепокоєння, але герцогиня залишається в гарному настрої".

Ця новина з'явилася через кілька днів після того, як стало відомо, що король Чарльз III і Кейт Міддлтон, принцеса Уельська, перебувають у лікарні.

Принцесу Кетрін доправили в лікарню минулого тижня для планової операції на черевній порожнині, унаслідок якої вона залишиться в клініці в Лондоні на термін від десяти до 14 днів, а також потребуватиме до трьох місяців відпочинку і відновлення вдома. Причина операції невідома.

Того ж дня, коли Кейт перенесла операцію, було оголошено, що наступного тижня король Чарльз лікуватиме збільшену простату.