Брат принцеси Діани показав її рідкісні дитячі фото

Граф Чарльз Спенсер опублікував фото з хрестин своєї знаменитої сестри, відзначаючи день народження матері. Граф часто ділиться знімками із сімейного архіву.

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Граф Спенсер віддав данину поваги своїй покійній матері і опублікував кілька рідкісних фото зі своєю сестрою, принцесою Діаною. Чарльз Спенсер вшанував пам'ять своєї покійної матері в день її 88-річчя. Про це пише Daily Mail.

59-річний граф Спенсер, який живе в родинному маєтку Олторп у Нортгемптонширі, поділився добіркою газетних вирізок про свою матір, Френсіс Шанд Кідд, яка померла 2004 року.

На одній з фотографій, що має назву "Хрещення третьої доньки лорда і леді Олторп", зображено матір 42-річного принца Уельського і 39-річного герцога Сассекського в найніжнішому віці.

Хрестини Діани Спенсер

Новонароджена Діана закутана в білу ковдру, а батьки з гордістю дивляться на неї.

Чарльз підписав пост: "З любов'ю і вдячністю згадую свою матір у день, коли їй виповнилося б 88 років".

Френсіс Шанд Кідд вийшла заміж за 8-го графа Спенсера 1954 року, коли їй було 18 років, а потім розлучилася 1969 року.

1968 року Френсіс програла битву за опіку над Діаною, Чарльзом та їхніми сестрами Джейн і Сарою і знову спробувала 1971 року повернути собі опіку, але знову програла.

Чарльз Спенсер із майбутньою принцесою Діаною Фото: Charles Spencer/Instagram

Мати Діани переїхала жити до свого нового чоловіка в Шотландію. У Діани та її матері були непрості стосунки, і вони не розмовляли до її смерті 1997 року.

Це сталося після оголошення, що брат принцеси Діани розповість про "травму" від відправки до школи-інтернату у віці восьми років у своїх довгоочікуваних мемуарах, які багато видань назвали мемуарами, які варто прочитати у 2024 році.

Ерл Спенсер розповість про "культуру жорстокості", з якою він зіткнувся в Мейдвелл-Голл, підготовчій школі в Нортгемптоні, і надасть важливу інформацію про застарілу систему інтернату в книжці "Дуже приватна школа", вихід якої запланований на березень.

The Guardian помістила книжку графа до списку "документальних творів, на які варто звернути увагу" цього року — поряд із такими творами, як "Ніж Салмана Рушді: роздуми після замаху на вбивство".

За даними Gallery Books, видавництва Simon & Schuster, Чарльз Спенсер "представить відверту розмову зі своїм минулим і повернення до свого дитинства".

Після школи-інтернату, де, як стверджує граф, практикувалися тілесні покарання, він вступив до Ітонського коледжу, а потім він отримав місце в коледжі Магдалини в Оксфорді, щоб вивчати сучасну історію, але визнав, що приділив дуже мало часу своєму навчанню.

Нагадаємо, раніше граф Чарльз Спенсер показав фото острова в сімейному маєтку, де похована принцеса Діана. Острів розташований посеред озера і туди немає доступу стороннім.