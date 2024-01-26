Вихованці Клаудії Шиффер і Тейлор Свіфт: найвідоміші коти та собаки селебріті

Кіт Чіп Клаудії Шиффер стає голлівудською зіркою, а "непо-улюбленці" завойовують популярність в індустрії завдяки своїм власникам зі списку найкращих.

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Клаудія Шиффер звикла привертати до себе увагу під час публічних виступів як одна з найвідоміших супермоделей у світі, але коли цього тижня вона була присутня на блискучій прем'єрі фільму "Аргайл", то саме кіт Чіп, що належить її сім'ї, привернув увагу шанувальників. Вихованці знаменитостей легко стають не менш популярними, як їхні власники. Про це пише Daily Mail.

53-річна німецька красуня з'явилася на червоній доріжці на Лестер-сквер на прем'єрі фільму свого чоловіка Меттью Вона "Аргайл", несучи в рюкзаку свого кота Чіпа, який знявся в картині.

Кіт Чіп Фото: Скриншот

Чіп, у якого є власний акаунт в Instagram, сам став зіркою одразу після того, як отримав роль в "Аргайлі", і завдяки своїм знаменитим власникам він веде досить комфортний спосіб життя.

Чіп, шотландської висловухої породи, часто проводить час із зірками першої величини, включно з Генрі Кавіллом і Брайсом Далласом Говардом.

Кіт Чіп з акторами фільму "Аргайл" Фото: Getty Images

Коли він не знімається і не позує фотографам, Чіпа пригощають найкращою їжею і напоями.

І він не єдиний розпещений кіт, який належить селебріті. Багато зірок піклуються про те, щоб їхні кішки і собаки жили настільки комфортно, наскільки це можливо.

Кішки Тейлор Свіфт: Мередіт Грей, Олівія Бенсон і Бенджамін Баттон

Три кішки Тейлор Свіфт, які носять імена Олівія Бенсон, Мередіт Грей і Бенджамін Баттон, коштують майже стільки ж, скільки їхня власниця-суперзірка.

Тейлор Свіфт та її кіт Бенджамін Баттон Фото: TIME

Повідомляється, що статки шотландської висловухої кішки Тейлор Свіфт Олівії Бенсон становлять близько 97 мільйонів доларів.

Суперзірка часто публікує оновлення про кішок в Instagram, зокрема їхні фотографії.

Кішки Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт — одна з найуспішніших музичних виконавиць в історії, її статки, за даними Forbes, зараз оцінюють у 1,1 мільярда доларів.

Кішки Тейлор знімалися як в її музичних кліпах, так і в художніх фільмах, включно з "Дедпулом 2", разом з Раяном Рейнольдсом.

Коли 2023 року співачку назвали "Людиною року" за версією журналу Time, для фотосесії разом із нею позував Бенджамін Баттон.

Собака Меган Маркл і принца Гаррі: Гай

Незважаючи на важкий початок життя, біглю Гаю тепер пощастило: його забрала з притулку Меган Маркл. Пса знайшли в лісі Кентуккі і відправили в притулок A Dog's Dream Rescue в Торонто, Канада, де його знайшла Меган, коли знімалася в юридичній драмі "Форс-мажори".

Собака Меган Маркл і принца Гаррі: Гай

Після того як Меган познайомилася з принцом Гаррі, бігль Гай офіційно став королівським псом і переїхав у Кенсингтонський палац.

Меган і Гаррі покинули Велику Британію 2020 року і пішли з посади членів королівської сім'ї, які працюють, щоб почати нове життя в Каліфорнії, але цілком імовірно, що Гай досі живе розкішним життям, оскільки нині він проживає в особняку Сассексів у Монтесіто вартістю 14 мільйонів доларів.

Пітбуль Джастіна Теру: Кума

Пітбуль актора Джастіна Теру на прізвисько Кума запрошений на найгарячіші заходи в місті і супроводжував свого власника на вечері кореспондентів Білого дому минулого року.

Джастін Теру і Кума

Коли Кума не спілкується з дуже важливими політиками, то супроводжує Джастіна по всьому світу на знімальних майданчиках.

Колишній чоловік Дженніфер Еністон забрав Куму з техаського притулку A Chance To Bloom Dog Rescue 2018 року, де пес опинився після руйнівного урагану Гарві 2017 року.

Кішка Карла Лагерфельда: Шупетт

Шупетт (Капусточка), кішка, яка належала Карлу Лагерфельду, мабуть, найвідоміша кішка у світі. І вона успадкувала від свого господаря 1,5 мільйона доларів.

Карл Лагерфельд і його кішка Шупетт Фото: Choupette Lagerfeld/Instagram

11-річна кішка бірманської породи з приголомшливими блакитними очима живе розкішним життям у своїй паризькій квартирі зі своїм постійним опікуном Франсуазою Касоте.

Шупетт була зіркою шоу на торішньому Met Gala, а Джаред Лето вбрався в її плюшевий костюм.

Джаред Лето в образі кішки Шупетт Фото: Getty Images

Власник Шупетт, можливо, була однією з найвпливовіших фігур в історії моди, але його кішечка прославилася сама по собі, набравши понад 160 000 передплатників у своєму акаунті в Instagram, і у неї є власний агент.

Раніше Касоте розповів Wall Street Journal, що Шупетт рано встає і її шерсть розчісують більше одного разу на день.

У вільний час Шупетт розважається паперовими пакетами Chanel і стрічками для іграшок.

Раніше Лагерфельд зізнався, що Шупетт зробила його "менш егоїстичним".

Кішечка Шупетт Фото: Choupette Lagerfeld/Instagram

"Вона — центр світу. Якби ви її побачили, ви б зрозуміли. Вона щось на кшталт Грети Гарбо", — говорив Карл.

Собака Емілії Кларк: Тед

Актриса "Гри престолів" Емілія Кларк — одна з найзатребуваніших зірок в індустрії, але вона, як і раніше, приділяє багато часу своєму чоловікові номер один.

Собака Емілії Кларк: Тед

Її пес Тед веде дуже розкішний спосіб життя зі своєю господинею Емілією. Минулого року, щоб відсвяткувати його другий день народження, актриса влаштувала йому грандіозне свято, доповнивши його тортом зі свічкою "2", який вона спекла сама.

"Супер Тед. Моя нова головна фішка. Світло мого чортового життя", — жартувала актриса.

Кішки Еда Ширана: Каліппо і Доріто

Каліппо і Доріто, кішки співака Еда Ширана, спілкуються з такими зірками, як сам Ширан, а також з Елтоном Джоном, але, здавалося, це не справило на них жодного враження.

Елтон Джон із котами Еда Ширана

Відомо, що кішки клянчать їжу, змушуючи Еда писати записки, які попереджають інших не годувати і без того дуже ситих кішок.

Розпещена парочка, у яких є власний акаунт в Instagram, проводять час у студіях звукозапису і подорожують світом.

Собака гонщика Льюїса Хемілтона: Роско

Англійський бульдог Роско — улюблений вихованець пілота "Формули-1" Льюїса Хемілотона, і, як і його господар, він веде дуже стильний спосіб життя.

Льюїс Гемілтон із Роско

Роско супроводжує Льюїса по всьому світу і навіть проводив час у студіях звукозапису і на гоночному треку.

Роско, який має власний акаунт в Instagram, полюбляє кататися на скейтборді, щедрі сніданки в готелі та літає лише приватними рейсами. Цікаво, але пес дотримується веганської дієти через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, раніше Меттью Вон розповідав в інтерв'ю, як його кіт Чіп потрапив на знімальний майданчик фільму "Аргайл".