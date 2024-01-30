Джулія Робертс зʼявилася на показі Jacquemus у стильній сукні-пальті (фото)

Зірка екрану позувала в компанії Едварда Еннінфула та Симона Порта Жакмюса. Вона обрала образ у темних тонах.

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56-річна американська акторка Джулія Робертс зʼявилася на публіці у стильному total-black образі. Про це пише Grazia.

Зірка фільму "Красуня" прибула напередодні на південь Франції, щоб відсвяткувати презентацію нової колекції Jacquemus поблизу Ніцци.

Робертс зʼявилася на публіці у чорній довгій сукні-пальті. Паризький образ вона доповнила прозорими чорними панчохами, туфлями з бантом і великою парою чорних сонцезахисних окулярів у круглій оправі. У руках акторка тримала лаконічну оливково-зелену сумочку Le Petit Calino французького бренду.

Джулія Робертс Фото: Getty Images

Волосся Джулія залишила розпущеним, демонструючи свій чубчик.

Вона йшла під руку з колишнім головним редактором британського Vogue. Едвард Еннінфул зʼявився у класичному штанному костюмі та темних окулярах, захищаючи очі від сонячних промінців.

Нещодавно Джулія Робертс сказала британському Vogue, що є причини, чому вона завжди виглядає такою щасливою.

Джулія Робертс та Едвард Еннінфул Фото: Getty Images

"Хороші гени, живу повноцінним життям, і я сказала це — і я говорю це зазвичай як якийсь жарт, — але я вірю в любов хорошої людини", — зізналася зірка екрану.

"Я вірю, що мій чоловік любить мене і піклується про мене так, що я відчуваю глибоке, глибоке щастя. І щоразу, коли ти бачиш когось щасливого, неважливо, скільки йому років", — додала Джулія.

Вона також позувала в компанії "винуватця" події Симона Порта Жакмюса.

Симон Порт Жакмюс та Джулія Робертс Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джулія Робертс знялася для британського Vogue.

Також Фокус писав про пораду, яку Джулія Робертс дала би собі 19-річній.