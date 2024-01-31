Королева Камілла розповіла про стан здоровʼя короля Чарльза ІІІ

Суверен одужує після операції через збільшення простати. Старший син покійної Єлизавети ІІ відверто розповів про діагноз, порушивши традиції, аби закликати інших людей пильніше ставитися до свого здоровʼя.

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Королева Камілла розповіла про стан здоровʼя Чарльза ІІІ після його операції через збільшення простати. Про це повідомив королівський кореспондент Річард Палмер у X (Twitter).

Дружина британського монарха вийшла на публіку сама, поки Чарльз ІІІ і принцеса Уельська Кейт Міддлтон відновлюються після операцій.

Королева Камілла відвідала Maggie’s Royal Free, щоб офіційно відкрити новий центр підтримки людей з онкологічними захворюваннями у Royal Free Hospital у Лондоні.

Відповідаючи на питання про те, як король Чарльз почувається, королева Камілла відповіла: "Він почувається добре, докладає всіх зусиль".

Королева Камілла в Royal Free Hospital

Вихід відбувся напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком у неділю, 4 лютого, і відзначив 17-й візит королеви Камілли до центру Maggie. Ще герцогинею Корнуольською вона стала покровителькою таких центрів у 2008 році, які надавати безкоштовну підтримку та експертну допомогу всім, хто переживає рак.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Дружина британського короля провела час зі співробітниками, волонтерами та відвідувачами, щоб дізнатися, як Maggie’s змінила їхні життя, і послухала, як офіційні особи сказали кілька слів про новий простір. Королівська безкоштовна лікарня щорічно отримує близько 50 000 направлень хворих на рак.

Нагадаємо, королева Камілла відвідала в лікарні короля Чарльза.

Також Фокус писав про одужання Кейт Міддлтон після операції на черевній порожнині.