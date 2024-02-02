Джулія Робертс привітала чоловіка з днем народження (фото)
Джулія Робертс та Деніел Модер одружилися у 2002 році. Зіркове подружжя виховує трьох дітей.
56-річна американська акторка Джулія Робертс опублікувала рідкісне фото зі своїм чоловіком Деніелом Модером, щоб відсвяткувати його 55-й день народження 31 січня 2024 року.
"З днем народження цього чудового чоловіка, який освітлює наш світ", — написала зірка "Красуні".
На знімку видно, як Робертс усміхається, коли вона нахилилася ближче й з любов’ю дивилася в очі свого коханого. Модер тим часом поклав руки на плечі дружини та зустрів її погляд.
Зірка екрану тримає свої стосунки подалі від уваги публіки, доволі рідко публікуючи сімейні кадри. Подружжя виховує 19-річних близнюків Хейзел і Фіннея та 16-річного сина Генрі.
Джулія та Деніел познайомилися у 2000 році під час спільної роботи над фільмом "Мексиканець". У той час Робертс зустрічалася з актором Бенджаміном Бреттом, а Модер був одружений з візажисткою Верою Стеймберг, з якою згодом розлучився.
У 2002 році американська акторка та оператор одружилися і з того часу перебувають у шлюбі.
Нагадаємо, Джулія Робертс знялася для британського Vogue.
Також Фокус писав про думку Джулії Роберт щодо місця для головної герої "Красуні" в сучасному світі.