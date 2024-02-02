Дружина номінанта на "Оскар" покінчила життя самогубством

Жінка не залишила передсмертної записки. У неї залишилися двоє маленьких дітей.

Related video

39-річна Ізабель, дружина продюсера фільму "Вбивці квіткового місяця" Бредлі Томаса і мати його двох дітей, покінчила життя самогубством, вистрибнувши з вікна готелю Angeleno в Лос-Анджелесі, повідомляє TMZ.

Влада вже підтвердила смерть жінки, а канцелярія коронера округу Лос-Анджелес кваліфікувала смерть як самогубство, оскільки на тілі загиблої — множинні травми, характерні для падіння з висоти.

Коли слідчі встановлювали обставини трагедії, сто свідків спершу говорили, що Ізабель впала з даху, однак TMZ із посиланням на свої джерела в правоохоронних органах стверджує, що вона стрибнула з балкона на верхньому поверсі.

Жінка не залишила жодної передсмертної записки, тому що підштовхнуло її до такого страшного кроку, невідомо. У готелі Angeleno відмовилися коментувати інформацію про самогубство дружини продюсера.

Ізабель і Бред одружені з 2018 року, у них двоє маленьких дітей, і зовсім недавно, 13 січня, їх навіть сфотографували на чаюванні BAFTA 2024 року в Беверлі-Гіллз.

Смерть дружини стала ударом для Бредлі, який номінований на "Оскар" за фільм "Вбивці Квіткового Місяця". Серед інших робіт продюсера — картини "Тупий і ще тупіший", "Щось є в Мері", "Злодій у законі", "Дрібний Гел", "Всі гроші світу", "Трикутник печалі" тощо.

Раніше Фокус писав, що актриса Еммануель Дебевер, яка звинуватила Жерара Депардьє в домаганнях, потонула в річці. Її смерть кваліфікували як самогубство.