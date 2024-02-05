Шкідливо чи ні? Дієтологи розповіли, чи можна пити каву натщесерце

Багато людей у буквальному сенсі не уявляють свого існування без кави. Особливо це актуально вранці, адже саме кава допомагає підбадьоритися та прокинутися.

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Кава — один із найулюбленіших напоїв у світі. Вважається, що вона забезпечує швидкий приплив енергії та підвищену концентрацію уваги, її хвалять за багатий аромат і неповторний смак. Крім того, кава є джерелом вітаміну B12 (рибофлавіну), магнію і рослинних хімікатів, таких як поліфеноли, що покращують ліпідний профіль, кров'яний тиск, резистентність до інсуліну і системне запалення, згідно з дослідженнями. Але чи можна пити каву на голодний шлунок, ледь прокинувшись? Про це пише OnlyMyHealth.

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Дієтологиня Бхавіша Хуман розповіла , чи є кава корисним напоєм і чи безпечно її пити натщесерце.

Як кава впливає на організм

Фото: Freepik

Помірна кількість кави для здорової людини становить 3-5 чашок на день, або в середньому 400 мг кофеїну.

Хоча помірна доза (близько 50-300 мг) може допомогти поліпшити концентрацію уваги, зарядити енергією і підтримувати бадьорість, надмірне споживання кофеїну може, навпаки, викликати занепокоєння, призвести до безсоння та аритмії.

"Кава впливає на кожну людину по-різному. Кофеїн у каві є основною перевагою для людей, які п'ють цей напій вранці, але в деяких людей цей "кофеїн" може призвести до розладу шлунка або кислотного рефлюксу", — зазначає Хуман.

Дослідження 2019 року, опубліковане в Медичному журналі Цзи Чі, показало, що близько чверті з 1837 пацієнтів повідомили про симптоми печії, а ще чверть мали видимі ушкодження стравоходу після вживання кави та чаю. Однак у дослідженні наголошується, що ні кава, ні чай, ні інгредієнти, які найчастіше додають до них, мабуть, безпосередньо не сприяють печії або пошкодженню стравоходу, і свою роль відіграють фактори способу життя.

Чи безпечно пити каву натщесерце?

Фото: Freepik

Щоб з'ясувати, як організм сприймає каву натщесерце, потрібно розуміти її зв'язок зі шлунковими кислотами та вплив на них. Загалом, у шлунку природним чином підтримується дуже кисле середовище з pH від 1,5 до 4. Ця кислотність має вирішальне значення для травлення, допомагає уникнути шкідливих бактерій і полегшує засвоєння деяких поживних речовин, таких як залізо та вітамін B12.

Відомо, що кава стимулює вироблення шлункової кислоти, і її вживання натщесерце може призвести до збільшення секреції шлункової кислоти. "Це може бути незручно, особливо для людей з езофагітом", — зазначає дієтолог.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients, кава сприяє вивільненню гастрину, гормону, який стимулює вироблення кислоти, потенційно змушуючи шлунок працювати важче. Але деякі дослідження також показують, що вона послаблює м'язи між стравоходом та шлунком, що може призвести до печії. Дослідники також зазначили, що деякі люди можуть ніколи не відчувати подібних ефектів.

Фото: Pixabay

Як правило, вживання кави натщесерце не повинно викликати жодних проблем. Тому, якщо після внесення змін людина все ще відчуває шлунково-кишковий дискомфорт, можливо, краще взагалі відмовитися від кави, радить Хуман.

Вживання кави натщесерце нікому не заподіє шкоди. Однак є люди, у яких можуть виникнути проблеми з травленням з різних причин. У більшості випадків це пов'язано з її впливом на вироблення шлункової кислоти, що може призвести до збільшення проблем зі шлунком, наприклад, печії. Але перш ніж робити висновки, найкраще дізнатися про свої тригери і проконсультуватися з лікарем, якщо ви відчуваєте дискомфорт від вживання кави.

Нагадаємо, кава якого обсмаження найкорисніша для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, які інгредієнти в жодному разі не можна додавати в каву, щоб не нашкодити здоров'ю кишечника.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.