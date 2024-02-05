Юрія Лозу мало не прибило бурулькою у день його народження

Артист вважає, що якби він трохи раніше вийшов на вулицю, то міг би загинути. Друг артиста запевнив, що той народився в сорочці.

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Російський співак Юрій Лоза, який найбільше прославився своєю піснею "Плот", в ефірі програми "Ты не поверишь" розповів, що мало не загинув у день свого 70-річчя. Про це пише телеграм-канал "НеМалахов"

Артист відзначив ювілей 1 лютого. Збираючись їхати на захід, він на деякий час затримався вдома. Поки він перебував у приміщенні, на лобове скло його дорогого автомобіля впала величезна бурулька. Вона розбила скло.

За словами Лози, якби він вийшов раніше, то не виключено, що міг би постраждати від падіння льоду на голову.

Актор Анатолій Журавльов знайшов позитив у тому, що сталося, заявивши, що Лоза народився в сорочці, а нове скло — справа наживна.

У свій 70-ий день народження Лоза дао концерт у мочківському ресторані. Виступи в таких закладах і відрахування за авторство пісень — його основний заробіток. У російському шоу-бізнесі він відомий як "головний правдоруб", через що з ним не особливо хочуть спілкуватися ті, кого він критикував. Це позначилося і на його затребуваності: Лозу рідко кличуть на концерти і фестивалі.

В Україні Лоза відомий своїми скандальними заявами. Зокрема, він ще навесні 2022 року заявляв, що в нашій країні "громадянський конфлікт", критикував ЗСУ та підтримував політику Путіна. За це він потрапив під санкції.

Раніше Фокус писав про конфлікт Юрія Лози і Сергія Шнурова.