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У Москві генерал МНС потрапив до лікарні: йому на голову впала величезна бурулька (відео)

Анатолій Єлізаров, Анатолій Єлізаров МНС, Анатолій Єлізаров МНС РФ
Фото: МНС Росії | Анатолій Єлізаров потрапив до лікарні після падіння бурульки на голову

Директора Департаменту оперативного управління МНС РФ Єлізарова прооперували після падіння крижаної брили. Прокуратура тепер розшукує відповідальних за чищення снігу.

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У Москві величезна бурулька впала на директора Департаменту оперативного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) РФ Анатолія Єлізарова. Його госпіталізували з травмою голови. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Автори публікації показали ролик, на якому знято, як від будівлі відколюється велика бурулька. За даними телеграм-каналу, інцидент стався на Ініціативній вулиці у російській столиці. 50-річний генерал-лейтенант, директор Департаменту оперативного управління МНС РФ Анатолій Єлізаров у той момент проходив під дахом будівлі. Бурулька впала йому на голову.

"Генерал-лейтенанта госпіталізували, зараз його доглядають лікарі", — йдеться в дописі.

Також відомо, що російська прокуратура проводить перевірку та розшукує відповідальних за чищення даху будинку від снігу.

За даними ТАСС, Єлізарова прооперували і він перебуває у свідомості.

28 грудня ми також повідомляли, що в Росії у віці 73 років помер колишній гендиректор Державного космічного науково-виробничого центру ім. М. В. Хрунічева полковник Володимир Нестеров, конструктор нових ракет-носіїв "Ангара".

Також Фокус повідомляв про смерть колишнього головкому Сухопутних військ ЗС РФ Олексія Маслова.