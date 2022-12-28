В Москве генерал МЧС попал в больницу: ему на голову упала огромная сосулька (видео)

Директора Департамента оперативного управления МЧС РФ Елизарова прооперировали после падения ледяной глыбы. Прокуратура теперь разыскивает ответственных за чистку снега.

Related video

В Москве огромная сосулька упала на директора Департамента оперативного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ Анатолия Елизарова. Его госпитализировали с травмой головы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Авторы публикации показали ролик, на котором запечатлено, как от здания откалывается большая сосулька. По данным телеграм-канала, инцидент произошел на Инициативной улице в российской столице. 50-летний генерал-лейтенант, директор Департамента оперативного управления МЧС РФ Анатолий Елизаров в этот момент проходил под крышей здания. Сосулька упала ему на голову.

"Генерал-лейтенанта госпитализировали, сейчас за ним присматривают врачи", — говорится в посте.

Также известно, что российская прокуратура проводит проверку и разыскивает ответственных за чистку крыши дома от снега.

По данным ТАСС, Елизаров был прооперирован и находится в сознании.

28 декабря мы также сообщали, что в России в возрасте 73 лет скончался бывший гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева полковник Владимир Нестеров, конструктор новых ракет-носителей "Ангара".

Также Фокус сообщал о смерти бывшего главкома Сухопутных войск ВС РФ Алексея Маслова.