Для тонкої талії. Дієтологи назвали 3 продукти, які допоможуть схуднути після 40

Зниження ваги є актуальним питанням для багатьох жінок, але після 40 років це може стати справжньою проблемою. Що потрібно їсти, щоб у будь-якому віці мати ідеальну фігуру.

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Багато хто думає, що найкращий спосіб схуднути — це за всяку ціну скоротити споживання калорій і дотримуватися вкрай обмежувальної дієти. Існує поширена помилка, що лише різке скорочення калорій є ключем до схуднення. Однак такий підхід не тільки ставить під загрозу ваше здоров'я, а й може завадити вашому прогресу в схудненні. Доктор Шоаїб Малік вважає, що більш ефективною стратегією в схудненні буде харчування правильними продуктами. Про це пише She Finds.

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Доктор Малік підкреслює, що замість того, щоб застосовувати підхід, що обмежує калорії, зосередьте свою увагу на включенні у свій раціон більш здорових продуктів.

Листова зелень

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Перш за все, не забувайте про зелень. Листова зелень, така як шпинат, капуста і листова капуста, є одним із найкращих продуктів, багатих на клітковину, які можна додати до своєї тарілки, якщо ви прагнете бути стрункою і здоровою. "Листова зелень містить мало калорій, але багата на клітковину, вітаміни та мінерали, які можуть допомогти вам почуватися ситими і задоволеними, не переїдаючи", — пояснює Малік. Готуєте ви простий салат, смачну порцію протеїну або навіть додаєте кілька жмень зелені до макаронів, усе це забезпечить додаткову поживну цінність без шкоди для смаку.

Нежирний білок

Фото: Freepik

Білок, безсумнівно, є одним з найважливіших компонентів будь-якої здорової дієти, особливо якщо ви намагаєтеся схуднути після 40 років. Коли справа доходить до схуднення, доктор Малік наголошує на важливості нежирних білків, таких як курка, індичка і риба. Ці джерела білка не тільки містять мало жиру, але також допомагають у нарощуванні та підтримці м'язової маси. "Нежирний білок також насичує і допомагає нарощувати та підтримувати м'язи, прискорюючи метаболізм і спалюючи більше калорій", — говорить доктор Малик. Включення нежирних білків у свій раціон не тільки знижує споживання насичених жирів, а й прискорює обмін речовин, сприяючи швидшій втраті ваги.

Цільнозернові продукти

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Вуглеводи мають не найкращу репутацію у світі дієт, але не помиляйтеся: складні вуглеводи, такі як цільнозернові, необхідні для повноцінного харчування і здорового зниження ваги. Експерт пропонує додавати до свого раціону цільнозернові продукти, оскільки вони є багатим джерелом клітковини та складних вуглеводів. Цільнозернові продукти, такі як коричневий рис, кіноа і цільнозерновий хліб, можуть забезпечити стійку енергію і допомогти регулювати рівень цукру в крові, знижуючи ймовірність переїдання надалі. Завдяки високому вмісту клітковини та низькій калорійності ці зерна одночасно сприяють посиленню обміну речовин. Кіноа, зокрема, може бути універсальним доповненням до салатів, овочевих страв або вживатися окремо, як гарнір.

Ось три продукти, яким слід віддати перевагу, щоб зберегти стрункість у будь-якому віці. Але пам'ятайте, хоча ці рекомендовані продукти корисні для схуднення, вкрай важливо зберігати помірність у порціях і включати у своє життя спорт. Врахуйте, що індивідуальні потреби й уподобання в харчуванні різняться, тому вкрай важливо проконсультуватися із сімейним лікарем або дієтологом, для складання індивідуального плану харчування, який відповідатиме вашим цілям щодо зниження ваги. Цей цілісний підхід, який поєднує в собі поживну їжу, контроль порцій та активний спосіб життя, допоможе вам стати стрункішими в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, 6 овочів, які допоможуть схуднути, нормалізувати рівень холестерину та тиск.

Раніше Фокус писав про те, що химерні дієти, покликані сприяти швидкому зниженню ваги, часто засновані на обмежувальних заходах, які можуть ненавмисно призвести до дисбалансу поживних речовин.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.