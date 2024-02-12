"Найкраща у світі": Джамала привітала маму з ювілеєм і показала раритетне фото з нею

Співачка зазначила, що мама навчила її найважливіших і наймудріших речей, а також завжди вірила і підтримувала. Джамала додала, що для неї мама завжди буде 25-річною.

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Співачка Джамала зворушливо привітала свою маму Галину з днем народження та опублікувала рідкісне фото з рідною людиною. Про це артистка повідомила в соціальній мережі Instagram.

Для публікації Джамала обрала знімок, на якому їй саме 14 років. Тоді вона з мамою вперше приїхала до Києва і відвідала популярний на той час ресторан швидкого харчування "Макдональдс".

"Моя най-най-най-най-найкраща у світі матуся. Сьогодні у тебе ювілей. Для мене тобі завжди 25", — підписала співачка опубліковане фото.

Вона додала, що мама навчила її найважливіших і наймудріших речей, а також завжди вірила і підтримувала в найважливіші моменти. Джамала написала, що поруч із мамою завжди почувається легко і спокійно.

Джамала разом із мамою Галиною Тумасовою в Києві Фото: Джамала/ Instagram

Галина Тумасова (Тумасян) — мати співачки, вірменка. Свого часу бабуся і дідусь Галини змушені були виїхати з Карабаху, звідки вони родом, у Середню Азію, бо їхню родину розкуркулили. На той момент Галининому батькові Михайлу було всього п'ять років. Сама Галина народилася в Киргизстані та стала сьомою дитиною в родині. На той час її бабусі було вже сорок п'ять років, а дідусеві — шістдесят п'ять.

Алім Джамаладінов завжди хотів повернутися на батьківщину своїх предків у село Кючук-Озен у Криму. Але в 1980-ті роки депортованим кримським татарам було заборонено повертатися до Криму, а купувати нерухомість — і поготів. Тоді батьки співачки вирішили розлучитися. Джамала з батьком і старшою сестрою Евеліною мешкала в Мелітополі, що в Запорізькій області, а мати винаймала кімнату в селі Малоріченське і викладала в музичній школі. За чотири роки їй вдалося придбати будинок, до якого й переїхала її сім'я, а згодом і вся сім'я Джамаладінових.

Нагадаємо, на початку серпня 2023 року Монатік зворушливо привітав дружину з днем народження. Музикант показав сімейне відео з коханою та двома їхніми синами.

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